Se suicida luego de acusar a Banco Azteca de robar sus ahorros

Gerardo "N", de 63 años, se suicidó luego de acusar a personal de Banco Azteca de vaciar su cuenta de ahorro, en la que guardaba un millón 10 mil pesos, según expuso en una nota que escribió en una cartulina fosforescente.

El cuerpo del hombre fue encontrado el pasado 20 de febrero, colgado dentro de su domicilio ubicado en Huehuetoca, Estado de México.

Los paramédicos que acudieron al lugar solo pudieron confirmar el deceso por ahorcamiento.

"Para las autoridades, con todo respeto doy a conocer que es mi voluntad quitarme la vida, ya que el personal del Banco Azteca me vació mi cuenta de ahorro", comienza el mensaje de la cartulina. "No tengo ni para comer, ni para doctor, ni para medicina, ni para las necesidades más básicas y en 8 meses no he podido llegar a un juez".

Gerardo culpó a Nayelli Cruz, subgerente de la sucursal de Huehuetoca, y a sus compañeros. De igual forma, responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador porque le "quitó la ayuda económica y el Seguro Popular".

En el mensaje, pide que sus restos sean depositados en una fosa común, pues no "cuenta con hijos, familia, amistades ni dinero para un funeral".

