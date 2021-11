"Se suben a asaltar porque saben que la gente recibe su dinerito a fin de año"

Nezahualcóyotl. – De camino a casa o rumbo al trabajo, Virginia ha sido víctima de asaltos en el municipio de Nezahualcóyotl y Ecatepec.

Cada semana tiene que viajar desde la colonia Benito Juárez, en Neza, hasta Ciudad Azteca, en Ecatepec, para acudir a su empleo como trabajadora de un local ubicado en una plaza comercial.

"Ya van como cuatro veces que se suben y nos roban, se llevaron mi celular y mi bolsita que llevo al trabajo", dice.

El año pasado, en época navideña le arrebataron su celular afuera de la estación del metro Pantitlán, donde toma una unidad de transporte púbico que la deja muy cerca de su casa.

"Se llevaron mi celular. Llevaba mis tarjetas y me habían depositado mi aguinaldo, pero gracias a Dios no se llevaron nada de eso", dice.

Para esta temporada decembrinas prefiere solo llevar lo indispensable. Con un poco de miedo reconoce que durante esta temporada corre más riesgo de ser víctima de la delincuencia.

"Pues es más riesgoso, porque todos saben que hay aguinaldo y más dinero, por eso yo creo que suben más a asaltar porque saben que la gente recibe su dinerito a fin de año", dice.

CONCENTRA ECATEPEC Y NEZA ROBOS EN ZONA ORIENTE

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que ambos municipios registraron el año pasado mil 330 robos a transporte público colectivo.

De esa cifra, en Nezahualcóyotl se cometieron 463 robos, mientras que en Ecatepec, el municipio más poblado del Estado de México, se registraron 867 atracos.

El registro señala que en Nezahualcóyotl se registraron 442 robos con violencia y 21 sin violencia, mientras que en Ecatepec la cifra se eleva a 832 eventos con violencia y 35 sin ella.

Los robos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, en el municipio de Ecatepec fueron en total 228 robos, y en Nezahualcóyotl, durante el mismo periodo, se contabilizaron solo 145 hechos delictivos.

REFUERZAN VIGILANCIA EN ZONAS ROJAS

Respecto a la llegada de fin de año, las autoridades de ambas localidades informaron sobre el reforzamiento de los operativos de seguridad en transporte público para inhibir estos robos.

En Ecatepec y Neza, los cuerpos de seguridad implementaran revisiones a los pasajeros de unidades de transporte de pasajeros que circulan sobre las vialidades principales.

Las supervisiones a los usuarios se reforzarán durante las horas pico, registradas durante la madrugada y ya entrada la noche, cuyos lapsos registran un aumento de la demanda de pasajeros.

En los filtros, las autoridades pretenden descartar la presencia de armas de fuego o artículos punzocortantes que amenacen la integridad de los usuarios.

"Se realizan de forma permanente en las vialidades principales con ayuda de elementos del agrupamiento especial metropolitano en los puntos estratégicos y de forma aleatoria", indicaron autoridades de Neza.

"En el caso de los autos particulares verificamos cuatro elementos, primero que los vehículos no sean robados, que los ocupantes no porten armas o sustancias ilícitas y que los conductores no cuenten con algún mandamiento judicial", comentaron funcionarios de Ecatepec.

Los operativos de vigilancia se realizarán en puntos aleatorios en vialidades como Vía Morelos, López Mateos, Avenida Central y Bordo de Xochiaca, las más transitadas en la región oriente.

