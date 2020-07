"Se soltó la gente": el regreso a la nueva normalidad en la Cdmx

"Se soltó la gente". Así me lo dijo un policía de crucero, mientras veíamos a grupos de hombres y mujeres esperar el cambio de luces del semáforo para atravesar la calle, en el cruce de Bolívar y 16 de Septiembre, en el Centro Histórico.

Era el martes 30 de junio. La ciudad de México ya se encontraba en Semáforo Naranja epidemiológico, lo que significaba que ya podían abrir comercios no esenciales. Y ese día estaba anunciado que la mitad de los negocios del Centro abrirían, algo que no hacían desde marzo.

Pero la gente que acudió a ver la reapertura esperaba el semáforo verde para cruzar la calle y parecía que también ya estaba en semáforo verde epidemiológico. Después de tres meses con acceso restringido, de estar en semáforo rojo, de tener distanciamiento social, la gente regresó al Centro Histórico, el corazón de la ciudad, el sitio de la casa del Presidente, el lugar de la Catedral, del Templo Mayor, de la calle Madero y sus locales que ese día permanecían con el paso restringido.

LA SANA DISTANCIA TAMBALEANTE

Además, el día era toda una invitación. Era una mañana esplendorosa de julio. El sol estaba en su plenitud de mediodía. Pero la frase de "se soltó la gente" sintetizaba muchas cosas. Que, por lo menos en esa zona, donde la expresó el policía, había una multitud, como solía haber antes de la covid, cuando no era necesaria la Sana Distancia.

En las bancas de 16 de Septiembre había personas que sí, portaban su cubrebocas, pero no guardaban sana distancia. Otros disfrutaban algún alimento, sin recordar que hacerlo al lado de otras personas es un riesgo.

No sólo era verlo, era sentirlo. Ese día acudí para cubrir la reapertura. En las esquinas observé a la gente que se acercaba a menos de medio metro de uno e incluso no evitaba el contacto físico. No podía dejar de alarmarme al ver a las personas formadas afuera de los bancos, a menos de medio metro entre ellas.

Algunas otras de las personas que ese día recorrieron el Centro no portaban cubrebocas, generalmente era algo propio de los más jóvenes. Algún imprudente no pudo evitar llevar a su niño en carreola.

UN ESTORNUDO DE ESPANTO

Como paradoja de la vida, en la entrada de la vetusta y famosa farmacia París, había las precauciones para entrar. A quienes llegaban se les tomaba la temperatura, se les proporcionaba gel y se les hacía pasar espaciada y paulatinamente.

Pero afuera había un foco de infección andante. Un hombre que vendía yerbas en el suelo junto con los que parecían ser sus familiares, de pronto estornudó estentóreamente. Nadie pareció fijarse, pero su estornudo carecía de la más mínima etiqueta y ni siquiera puso la mano sobre su boca o dirigió su cara al piso, como para dirigir las gotículas que nadie quiere recibir hacia el suelo.

Para mi fortuna llevaba cubrebocas y careta. No pude evitar sobresaltarme, aunque razonablemente pensé que valía la pena de pronto estar con la vista empañada por el uso de la careta si a cambio eso me protegía.

AGLOMERACIÓN EN TIEMPOS DE COVID

Después fui a la calle de Correo Mayor para lo cual recorrí Uruguay y atravesé 20 de Noviembre y Pino Suárez. Ahí la cosa pintaba peor. Había más gente y aunque en pocos puestos se detenía, no parecía preocupada por su distancia social. Aunque la mayoría llevaba cubrebocas, otros no lo hacían y se confundían con los que sí se protegían.

Había algunos toreros que pusieron su mercancía en el suelo sin guardar dos metros de distancia entre ellos.

Pero lo peor fue estar en el Zócalo. Era como si no hubiera covid. Se veían unas casas de campaña instaladas frente a Palacio nacional y frente al Palacio del Ayuntamiento, una fila de taxistas.

No sólo eso, en la banqueta había personas como si nada, unos pegados al otro, y el espacio de la ciclovía usado como espacio peatonal, tampoco sin cuidar la sana distancia. Ese fue otro sitio que me causó preocupación.

¿Y EL CUBREBOCAS?

De regreso a casa, en el metro antes de bajarme me tocó ver a un joven vestido de negro. A su lado iba un policía. Por un momento no reaccioné pero algo no me cuadraba. De pronto me di cuenta. El policía llevaba cubrebocas, pero el joven no, ni siquiera lo llevaba de gargantilla o colgado en una oreja. Simplemente no lo llevaba. Y el policía no le dijo nada. Yo me bajé pronto pero me quedé con el mal sabor de que debí decirle al policía que obligara al joven a ponérselo.

Tres días después de la visita al Centro Histórico la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que estar en semáforo naranja es estar más cerca del rojo que del verde, con lo que acalló absurdos rumores de que la ciudad podría estar en el anhelado verde desde el 6 de julio.

Además anunció que se harían modificaciones a la reapertura del Centro porque resulta que algunos vendedores habían incumplido medidas de protección sanitaria y otros habían abierto sin que les correspondiera. La respuesta no había sido la esperada.

No lo dijo pero también podría haber citado al policía.

"Se soltó la gente".