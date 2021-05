"Se sintió un jalón", operador del Metro narra cómo vivió desplome en Línea 12

Rodrigo García Flores, operador del tren que se descarriló anoche entre las estaciones Tezonco y Olivos de la Línea 12 del Metro, tenía segundos de haber ingresado a la estación cuando sintió un "jalón" que no le permitió avanzar con el tren de manera normal. No entendió que ocurría. En segundos todo fue confusión, gritos, estruendos y una nube de polvo lo envolvió todo.

Al sentir este "jalón" el tren se frenó. Ya no tuvo oportunidad de maniobrar, de intentar "jalar" el tren en su totalidad hacia la estación. No pudo. Sólo cuatro vagones lograron entrar por el carril donde circulaba; el resto no. Dos vagones se desengancharon y dos más se descarrilaron.

Ya dentro de la estación logró salir de su cabina hacia el andén donde sus compañeros de trabajo lo recibieron; estaba en medio de una crisis nerviosa. Cuando llegaron los servicios de urgencias fue trasladado al hospital Durango donde fue atendido.

Fernando Espino, dirigente sindical de los trabajadores del Metro, explicó así a La Silla Rota lo que narró el operador del tren que se descarriló anoche sobre avenida Tláhuac.

Refiere que de 2012 a la fecha reportaron a los diferentes titulares del gobierno capitalino problemas con este tramo de la ruta por no ser una línea recta, sino una curva.

Cabe recordar las condiciones en que esta línea fue construida. El expresidente Felipe Calderón y el exjefe de gobierno Marcelo Ebrard mantuvieron una relación tensa tras el contexto electoral de las elecciones presidenciales en 2006; además de no mantener contacto, tampoco se les vio en público. Pero la obra requirió de recursos federales para su desarrollo y construcción.

La Línea 12 se concluyó a contrarreloj pues ambos políticos plantearon su inauguración antes de la conclusión de sus mandatos el 30 de noviembre de 2012. Y fue hasta ese día que se encontraron, posaron para la foto, pero el contacto entre ellos fue mínimo.

EL CAMBIO DE TRAZO

Entre 2010 y 2012 el trazo de la Línea 12 fue modificado; inicialmente se contempló que las últimas estaciones de la línea en dirección a Tláhuac fueran subterráneas, finalmente se hicieron elevadas.

"Quisieron seguir en este tramo elevado el trazo de la avenida y eso ha traído muchos problemas ¿Cómo haces el trazo, siguiendo el arroyo de la calle que es muy curva? Y un tren con este peso pues no es muy conveniente operar en esas condiciones", precisó.

El ancho de los carriles es mayor en comparación con el resto de las líneas del metro. El peso de los trenes también; se estima un sobrepeso del 30 en comparación con el tren tradicional que circula en el resto de las líneas.

"Hicimos estudios técnicos y expusimos ante las autoridades la inconformidad de los trabajadores por manejar en esas condiciones, con ese trazo y con trenes muy pesados y anchos. Metimos oficios, hicimos diversos recorridos. En general no tuvimos respuesta", dijo.

"El mantenimiento lo da una empresa externa, no los trabajadores del Metro", precisó. "No los culpo, son obreros como nosotros. No sabemos si ellos detectaron alguna irregularidad sobre el trazo al paso del tren, sí detectaron el vencimiento de la ballena que es un asunto estructural y de obra civil. Desconozco".

Espino se refiere a la empresa TSO (Tricaud Société Organicé), una firma de origen francés que desde un inicio da mantenimiento a la Línea 12 y cuyo contrato ha sido renovado en diversos años.

Tras el sismo de septiembre 2017 la línea reportó problemas, pero no en el tramo que se cayó ayer; sino en la zona cercana a la terminal de Tláhuac. "Fue en la curva de la Nopalera con Zapotitlán, hubo un problema grave y a petición nuestra se reforzaron las columnas y quedó reparada la falla. Sin embargo, en este tramo que se dañó anoche no tuvimos reporte de ningún antecedente".

"Creo que es importante que la autoridad correspondiente se deja ayudar y tenga más confianza en sus trabajadores. Que no nos corran a los técnicos altamente capacitados y experimentados. Creemos que el mantenimiento se tiene que dar por los trabajadores y no por empresas externas. Es una empresa francesa; pero ya ve que a las autoridades les da por meter empresas extranjeras porque dicen que son mejores que uno. No es cierto, nunca nos han superado como técnicos".