¿Se siguieron protocolos en caso Fátima? Autoridad Educativa y Sheinbaum se cruzan al responder

Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal en la CDMX, dijo que es falso que se haya dejado desatendida en la escuela a la niña Fátima, cuyo cuerpo fue encontrado el fin de semana pasado en las calles de la alcaldía Tláhuac.

En conferencia de prensa, encabezada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el funcionario aseveró que se realiza una investigación administrativa a funcionarios de la escuela para deslindar responsabilidades sobre el caso de Fátima Cecilia.

Asimismo, dio a conocer acciones para mejorar las condiciones de seguridad de menores en las escuelas públicas de la Ciudad de México.

"Los protocolos existen, están en nuestra guía operativa y están en una mejora permanente. Hay acciones que implementaremos remos junto con la FGJ y la jefa de Gobierno para dar mejores condiciones de seguridad", aseguró Fernández Fuentes.

Estas acciones son las siguientes:

· La activación inmediata del protocolo de búsqueda de los menores, ya sea a través de las autoridades educativas o de familiares, y no esperar a que se emita un acta.

· El director de la escuela podrá llamar a una patrulla para trasladar a los menores de edad que no hayan sido recogidos.

· Asambleas y brigadas de seguridad escolar en conjunto con padres, madres de familia, así como tutores.

· Instalación de cámaras para que todas las escuelas y que estas se encuentren conectadas al sistema de vigilancia.

En tanto, la jefa de gobierno no aceptó ni negó que la escuela haya seguido los protocolos de actuación y afirmó que se investigará la actuación de servidores públicos.

"Vamos a ver la actuación de cada uno de los servidores públicos en este caso para ver si hubo una omisión o alguna negligencia", dijo Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum dio que hay avances importantes en el caso de Fátima y que la Fiscalía capitalina ofrecerá una conferencia de prensa para informar.

Afirmó que la niña de siete años salió de la mano de una mujer el pasado 11 de febrero, pero fue hasta el día 12 que se presentó la denuncia de su desaparición; fue un día después de su desaparición que se inició el protocolo de búsqueda.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la manera en que se manifiestan mujeres por los feminicidios "debería ser más pacífica".

"Siempre he dicho que yo siempre he creído en la protesta social pacífica. Entiendo la demanda legítima, la manera en que se manifiestan me parece que debe ser más pacífica", afirmó en conferencia de prensa.

(Mauricio Oblea)