"Se siente su ausencia", bomberos montan ofrenda a compañeros fallecidos por covid

"Todavía resiento la pérdida de mis dos compañeros... No hay palabras como para decir, porqué, ¿por qué les pasó? Desafortunadamente, como decimos, se nos adelantaron. Para mí la pérdida de ellos dos ha sido muy fuerte, siento que a nivel mundial no hubo, pues ¿cómo explicártelo? No esperábamos esto"