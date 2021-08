Se siente padre, dice joven que alcanza la última ficha para prueba covid en GAM

Luis Aguilar llega apresurado de su trabajo, en el aeropuerto, a la explanada de la Gustavo A. Madero, donde está instalado un Macroquiosco de la Salud donde diario se realizan mil 200 pruebas de detección de covid, equivalentes al 5.4 por ciento de las 22 mil que se realizan diariamente en la capital, para detectar a personas contagiadas en la tercera ola de casos por la pandemia.

Al principio Luis está desconcertado. Son las 2:40 pm y llega con chamarra, mochila y casco de motociclista, en una zona donde no hay sombra y el sol veraniego es inclemente. En la explanada diariamente a partir de las 7 de la mañana llega la gente a formarse para que a partir de las 9 am se repartan mil 200 fichas para el mismo número de pruebas de detección de covid-19.

Llegan parejas, madres e hijas, familias completas con niños, personas de la tercera edad, jóvenes, y hasta se ve a un policía ministerial que pregunta sí ahí se hacen las pruebas.

Cuando él llega una trabajadora de Participación Ciudadana del gobierno capitalino le dice que ya no hay formatos. Un par de minutos antes repartió la ficha mil 199, la última. Pero ante la insistencia de Luis y otras personas, esa misma empleada, con actitud empática, consigue de última hora otros 10 formatos y les avisa que sí ya son los últimos. Los reparte. Entre los afortunados está un par de hombres de negro con vestimenta religiosa y que dicen que provienen de la Basílica, además una pareja, unas mujeres y el propio Luis.

-¿Qué se siente ser el último de la fila?

-Está padre, apenas pude llegar porque vine de trabajar -responde el joven, de 25 años y con nombre de actor de la época dorada del cine mexicano. No lleva pluma y debe comprar una que un hombre ofrece a 5 pesos a todos los que llegan.

LO MANDARON DE SU TRABAJO

Luis explica que debe hacerse la prueba luego de que lo mandaron de su trabajo, donde se enteraron que una prima suya, que ni siquiera es de las más cercanas y a la cual no ha visto, se contagió hace un par de semanas.

-Como es mi familiar me la pidieron -explica.

Respecto a la tercera ola de contagios de la covid-19, en la que apenas este 11 de agosto se rompió el récord de casos en México, su opinión es que deben reforzarse los cuidados. Pero también expresa que él no está preocupado.

-Vengo acalorado más bien.

Detrás de él Edith Castellanos no tiene la misma fortuna. Se queda sin ficha y la de Participación Ciudadana se disculpa con ella y le sugiere que regrese este viernes 13, desde las 7 de la mañana.

De haber alcanzado en unos 20 minutos habría terminado el proceso, que se agilizó luego de que llegaron más médicos, pues lunes y martes la fila tardó en avanzar y al mediodía aun daba la vuelta a la cuadra donde se encuentra la explanada, dice otra empleada.

Además, los últimos se ahorraron hacer una larga fila, escuchar a cada rato a las personas que venden plumas, el sol de mediodía y hasta los ofrecimientos de un hombre que discretamente ofrecía un lugar a cambio de dinero, ya que él había llegado desde temprano.

DOS DÍAS SIN ALCANZAR PRUEBA

Otras personas llegan en busca de la prueba que les diga si tienen o no el coronavirus que sigue sin ser domado, y les dicen lo mismo, ya no hay pruebas. Uno de ellos es un señor que como Luis, apenas sale de su trabajo en Vallejo, se dirigió al quiosco. Llegó menos de 10 minutos después de que se entregó la última ficha. Desconcertado, comparte que trabaja en una empresa láctea, por lo que le piden se haga la prueba, para evitar riesgos de contagio para ellos y los clientes.

Su frustración es mayor porque el 11 de agosto también se quedó con las ganas de hacerse la prueba, y tampoco alcanzó. Resignado, dice que deberá pedir permiso para faltar, pero sabe que eso es un trámite tortuoso.

ES NEGATIVO

Quien en menos de 20 días acudió dos veces al Quiosco de la Salud en la GAM fue Bruno Alejandro Espejel. Él sí tuvo covid y este 12 de agosto fue a realizarse la prueba para ver si ya era negativo. Con la ficha 930, dice que estuvo formado 40 minutos.

-Estuve en cuarentena, dejé pasar los 15 días y ya vine a hacer la prueba para que fuera negativo. La atención fue rápida, pero en la anterior esperé 5 horas. Ahora no hay tanta gente.

Lo atribuye a que hubo menos personas. Considera que pudo contagiarse en un viaje, ya que usó el aeropuerto y un autobús. Tuvo miedo de contagiar a sus familiares, a quienes contactó para avisarles. Sintió tranquilidad al saber que no estaban enfermos, continúa con la voz entrecortada.

"Tener la conciencia de contagiar a alguien más es muy fuerte", agrega.

De 25 años, agrega que en cuanto salga la vacuna se la aplicará. Su novia, quien lo cuidó y también acudió a hacerse la prueba, dice que estuvo preocupada, pero a su vez tranquila al ver que él no tuvo síntomas graves.

DOS COMPAÑERAS MURIERON

Otra persona a quien le piden en su trabajo que se haga la prueba, es Rosalba Benítez González. Le tocó el turno mil 63, aunque por tener 60 años le adelantaron su turno. Explica a La Silla Rota que trabaja en el área de Farmacia de Liverpool y cada mes debe hacerse la prueba. Pero además, hace cosa de un mes tres compañeros, menores de 30 años, regresaron de vacaciones contagiados y murieron.

-Fue rápido. Hay contagios en Liverpool, nos pidieron hacérnosla, tuvimos contacto con personas que ya no están. Yo creo ya venían contagiadas de sus vacaciones.

Habitante de la Unidad Aragón, expresa que luego de enterarse se preocupó y reforzó los protocolos de seguridad.

-Dije ´ay en la torre´ y hay que cuidarse cada mes como la empresa. Ya tengo las dos vacunas Sputnik. Ellas no las tenían, eran jovencitas, de 18 a 30 años.

Reconoce que fue bien atendida y está bien organizado el proceso en el quiosco.

ACUDE CON SUS HIJOS

Otro que acudió, con la ficha mil 100, fue Daniel de la colonia Nueva Atzacoalco, que llegó con su esposa y sus hijos de 6 y 11 años. Le preocupaba porque él y su esposa tuvieron síntomas como gripa y querían saber si no tenían la covid-19. Aunque sus hijos resultaron negativos, aprovecha para decir que no está de acuerdo con el regreso a clases.

-No voy a llevar a mis hijos aunque digan que es seguro, prefiero que pierdan un año. Aunque ya están las vacunas, si no están vacunados y aunque sé que no se enferman tanto, no pienso llevarlos.

No ha tenido covid. Pero sabe que todos están expuestos y por eso llevó a sus hijos a hacerse la prueba.

A las 3pm ya no había personas formadas para hacerse la prueba. Será hasta este viernes 13 que los que no alcanzaron deban llegar más temprano, formarse en la fila, y ver a los vendedores de plumas, galletas, tamales y refrescos apostados a unos pasos de ahí.





(SAB)