Se revive polémica por tarjetas "Claudia" y denuncian a Sheinbaum ante IECM

La tarjeta "Bienestar para niñas y niños. Mi Beca para Empezar" se mantiene en una polémica constante desde hace semanas donde funcionarios capitalinos le han cambiado el nombre por "Tarjeta Claudia" por lo que la diputada local del PAN, América Rangel denunció a la jefa de Gobierno ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

LA DENUNCIA

Fue este martes que Rangel denunció ante Bernardo Valle Monroy, Consejero Presidente de IECM a Claudia Sheinbaum por el delito de promoción personalizada por lo que solicitó medidas cautelares para evitar que se incurra nuevamente el delito.

"La jefa de Gobierno incurre en un delito electoral, porque está usando recursos públicos para publicitar su imagen", indicó la legisladora en un comunicado.

Asimismo. la diputada agregó que las denuncias las presentará también ante el Instituto Nacional Electoral y ante la Contraloría de la Ciudad por posibles desvíos de recursos.

"Esta es una conducta reiterativa, no olvidemos que también la doctora Sheinbaum publicitaba su nombre en los centros de vacunación contra covid-19, es claro que todo esto forma parte de una campaña adelantada. Esperemos que las autoridades no se hagan de la vista gorda y pongan una sanción ejemplar", finalizó Rangel.

LA "TARJETA CLAUDIA"

El inicio de la polémica se dio el pasado 12 de octubre cuando el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Capital, Luis Humberto Fernández, dijo que la tarjeta de Mi Beca para Empezar es llamada la "Tarjeta de Claudia" por docentes y padres de familias.

De igual forma, el secretario de Gobierno Martí Batres también se refirió a este apoyo social como "la beca Sheinbaum" en una columna.

Al respecto, la jefa de Gobierno negó que la entrega de estas becas sea un acto de campaña puesto que el apoyo es universal.

"Durante mucho tiempo, se cambió un programa social o dinero por votos, entonces eran programas electorales; aquí, lo que nosotros creamos son Derechos, esa es la gran diferencia, por eso siempre decimos que el Derecho o los Derechos Sociales llevan al bienestar y el bienestar lleva a la paz, lleva a disminuir desigualdades, lleva al bienestar y lleva a la posibilidad de tener justicia social y, por lo tanto, disminución de las violencias y de las inseguridades en nuestro país y, en particular, en nuestra ciudad (...) y esta es la manera en que nosotros estamos desarrollando uno de nuestros principales programas sociales, que hoy está en la Ley de Educación, que es esta beca "Mi Beca para Empezar", esta beca para el Bienestar de Niñas y Niños; entonces, que no se hagan bolas, no se trata de cambiar un apoyo por un voto, jamás haríamos eso si siempre luchamos contra eso, lo que nosotros buscamos es el bienestar de la población", dijo la jefa de Gobierno.

¿QUÉ DICE LA LEY?

De acuerdo con lo dicho en la denuncia interpuesta por Rangel, las tarjetas violan el artículo 134 de la Constitución Mexicana, el cual señala lo siguiente:

"La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar".

