Se reúne alcalde electo Giovanni Gutiérrez con Enrique Graue, rector de la UNAM

El alcalde electo de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, se reunió por primera vez con Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con quien conversó sobre la necesidad de emprender un trabajo conjunto y coordinado en temas de interés común para la alcaldía y la máxima casa de estudios del país.

El doctor Enrique Graue recibió a Giovani Gutiérrez en la torre de Rectoría en donde conversaron por casi dos horas acerca de los retos que enfrenta la alcaldía de Coyoacán, demarcación en donde se ubica el principal campus de la UNAM, por lo que mantener la comunicación permanente, es requisito fundamental para encontrar soluciones a los problemas que se registran en esta demarcación, dijo el alcalde electo.

“Estoy muy agradecido con la disposición y sobre todo con la atención que ha habido de parte del señor rector que ha tenido a bien recibirnos en sus oficinas con el objetivo de tener un primer acercamiento para plantear los temas que nos son comunes a la alcaldía y a la Universidad.

El doctor Enrique Graue ha manifestado toda su disposición para poder trabajar en varios proyectos de corto y mediano plazo de manera que, en la parte que le corresponda a la alcaldía de Coyoacán, podamos ayudar a subsanar de manera pronta y eficiente. De igual manera le planteamos la posibilidad de dar inicio a otros proyectos de carácter cultural, académicos y por supuesto, en el tema de seguridad que es un asunto que aqueja a la ciudad de México”, explicó el alcalde electo.

En el encuentro, al que asistieron también el coordinador del equipo de transición de la alcaldía, Obdulio Ávila Mayo, así como la química Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general del AAPAUNAM y el licenciado Raúl Arsenio Aguilar Tamayo, secretario de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, se plantearon temas en los que, con estricto apego a las leyes locales y con absoluto respeto a la autonomía universitaria, así como a las leyes y normas que la rigen, se puede trabajar en coordinación.

En particular, se hizo especial énfasis en el tema de seguridad, un asunto al que no es ajena la demarcación y en particular, a la comunidad universitaria, por lo que el alcalde electo y el rector, señalaron que la coordinación será fundamental para desarrollar una estrategia que brinde mejores condiciones para quienes acuden a la UNAM por cuestiones laborales, personales, de estudio o incluso de índole turístico o de entretenimiento.

Por la tarde el alcalde electo continuó con sus recorridos de agradecimiento con vecinos del pueblo de La Candelaria y más tarde se reunió con simpatizantes de la alianza Va Por México a quienes les reconoció y agradeció el trabajo hecho para alcanzar este triunfo del 6 de junio pasado que lo colocaron como uno de los 18 alcaldes electos con la mayor votación alcanzada en todo el país.

