Se resiste a ser detenida y las redes la apodan Lady Miguel Hidalgo

En redes sociales se viralizó una mujer a quien bautizaron como #LadyMiguelHidalgo al querer evitar su detención y posteriormente amenazar a una empleada del hogar con un cuchillo en la Ciudad de México.

Una serie de videos donde aparece la mujer se hizo viral en Tik Tok; en uno de ellos se le ve hablar por teléfono con una persona de nombre Consuelo mientras le grita a los policías que no la arresten.



"¡No me puedes poner esposas, necesitas una orden de aprehensión, no me puedes poner esposas, poli. Consuelo, me quieren esposar. Consuelo me quieren esposar!", gritó la mujer.

"No, ya me esposaron, Consuelo", exclama la mujer, mientras forcejea y se tira al suelo para evitar que los policías la detengan.

En otro video, la mujer y los policías se encuentran un un jardín donde se observa una patrulla y la mujer sigue oponiéndose a ser detenida: se tira al suelo y gira para que los policías no la puedan llevar detener.

En otros de los videos se observa como la mujer y una trabajadora del hogar vestida de azul se gritan entre sí, la trabajadora reclama que recibió amenazas con un cuchillo.

"Nunca te lo encaje", dice la mujer, mientras que la joven vestida de azul le recrimina: "o sea qué esperabas encajármelo y que me pasara algo, tengo familia, ¿estás loca? Estás enferma. Yo nunca te hecho nada, estás loca, estás enferma, dice la mujer.

Hay al menos seis videos de la misma mujer quien se viralizó en las redes sociales.

