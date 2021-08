Se repite peregrinación en tercera ola para conseguir oxígeno en CDMX

En la tercera ola de contagios de la covid-19, en la Ciudad de México, capitalinos resienten en sus bolsillos el aumento del costo de los tanques de oxígeno, vitales para pacientes con baja saturación de oxígeno, con tratamiento desde casa.

Un caso es el de Verónica, quien vive en la colonia Ignacio Zaragoza y llegó en Metro a la puerta 7 de la Sala de Armas, a unos metros de la estación Ciudad Deportiva, a donde acudió al Centro de Llenado para llenar su tanque de oxígeno para su hermana, quien se contagió en una clínica del IMSS, luego de ser operada, afirma.

Ahora su hermana lleva 13 días con la infección, por lo que para ayudarla en su recuperación debe conseguir oxígeno diariamente, que no es problema de lunes a viernes en la puerta 7 donde es gratis, gracias a un convenio colaborativo entre el gobierno capitalino y la empresa Infra.

Centro de llenado de oxígeno medicinal gratuito en CDMX / Fotografía: Marco Antonio Martínez

El problema fue conseguir uno de los tanques para el oxígeno que requiere su hermana, explica Verónica. Debió comprar un cilindro por el cual pagó 10 mil pesos, pero que sabe que con el aumento de contagios siguen aumentando su precio.

"Fue muy difícil conseguir tanques, ya no hay, de hecho, tuve que comprarlo y me costó 10 mil pesos y el oxígeno afortunadamente nos lo dan gratis, no es tanto el oxígeno sino los tanques, usted va al municipio de Nezahualcóyotl al Seguro Social, por donde quiera no hay tanques, ya no están prestando, lo tuve que comprar. Ahora sé que está en 21 mil pesos".

PIDE EXTENDER APOYO

Respecto al llenado de tanque, el tanque pequeño que lleva dice que llenarlo le cuesta 250 pesos y le dura 8 horas, pero también tiene uno grande y los intercambia, y le duran día y medio. Pide al gobierno capitalino extender el apoyo del centro de llenado a sábados y domingos, porque en los lugares donde lo rellenan cobran caro.

"Hay unos lugares que sí se pasan de lanza porque luego los rellenan hasta en 500 o 600 pesos, sí está muy caro, deberían abrir sábados y domingos. Mi paciente tiene la saturación muy baja en ocasiones. Entonces de los dos tanques ando gastando mil pesos al día, tampoco hay suficientes tanques", lamenta.

Fotografía: Marco Antonio Martínez

Verónica, quien es enfermera, se queja de que atender la enfermedad es muy doloroso para el bolsillo, y afirma que ella lleva 22 mil pesos gastados en atención a su hermana, además de que pidió permiso en su trabajo, que es sin goce de sueldo.

El Centro de Llenado de tanques de oxígeno opera de lunes a viernes de 9:00 horas a 17:00 horas. A la una de la tarde, habían llegado 47 personas a rellenar sus tanques. Algunas iban en autos, otras llegaban a pie, luego de llegar en transporte público.

DESDE OBSERVATORIO

Otro caso es el de Raúl Velasco Enríquez, quien se trasladó de Observatorio hasta la puerta 7. En su caso acude desde que comenzó el Centro de llenado, en febrero pasado. En entrevista con La Silla Rota explica que su esposa se contagió de covid-19 desde enero, y ahora enfrenta las secuelas de la temida enfermedad, que le daña todo el organismo.

Como en el caso de Verónica, debió comprar dos tanques, que entonces le costaron 11 mil y 12 mil pesos cada uno.

"No podía tener solo uno, si desconectaba uno le bajaba la respiración. Rellenarlo costaba 200 pesos. Debo rellenarlos cada 12 horas, equivale a 200 pesos, son mil 200 pesos a la semana", detalla, por eso es por lo que acude al centro, lo que le permite ahorrarse esa cantidad.

Fotografía: Marco Antonio Martínez

Recuerda que antes de enterarse del funcionamiento del Centro de Llenado en la Sala de Armas, acudía a uno de la empresa Infra en la colonia Escandón, donde entonces la fila atravesaba Patriotismo y Viaducto.

"Llegábamos a las nueve de la noche y salíamos a la una y media de la mañana", agrega. Ahora no se forma, sólo espera una hora, mientras llenan los tanques.

POR LA PANDEMIA SUBIERON LOS TANQUES

Pablo es otra persona que acude a llenar un tanque. En su caso lo requiere para su esposa, no por covid, sino porque ella desde hace 6 años sufre de enfisema pulmonar y por eso requiere oxígeno.

Él ha notado que la pandemia ha elevado los precios de los tanques y algunos objetos relacionados. Por ejemplo, los tanques de 682 litros ahora cuestan 7 mil 500 pesos, cuando antes costaban 2 mil 500 pesos. Una cánula que costaba 17 pesos y que se conecta al vaso, ahora subió a 60. El vaso costaba 60 y hoy cuesta 170 pesos.

"Es increíble. Las extensiones eran bien baratas. Es difícil porque hay pandemia".

Fotografía: Marco Antonio Martínez

Añade que su esposa consume 4 o 5 litros diarios de oxígeno, por lo que vale la pena esperar una hora o formarse cuando hay más gente. Asegura que nadie en su familia ha enfermado y han tomado extremos cuidados para cuidarla.

Con la covid, su esposa se ha negado a ir al hospital porque de por sí su tratamiento era tipo terapia, porque su enfermedad es progresiva e iba avanzando.

"Llegó esto y se aguantó y hay chance para otras personas que lo necesitan más. Ella sí ha tenido miedo por el contagio".

A VECES LOS PACIENTES LLEVAN SUS TANQUES

Omar Juárez es un empleado del gobierno capitalino que atiende a las personas que llegan al lugar, algunos con más de un tanque. Los lunes o viernes es cuando llega más gente y llegan unos 170, aunque el promedio son 100, menciona.

Para recibir el apoyo solo debe llevar su tanque, una copia fotostática del INE del enfermo, su receta de que necesitan el oxígeno y una identificación de la persona que va a venir a registrar el tanque.

A pregunta expresa, dice que ha habido pacientes que ellos mismos acuden al lugar a llenar su tanque, debido a que no pueden pasar mucho tiempo sin él, y en cuanto se llena se vuelven a conectar.

Fotografía: Marco Antonio Martínez

Desde que comenzó el servicio en febrero ha llegado gente de la tercera edad, de 40 años, y recientemente en las recetas ven que el oxígeno es para personas de 25 o 27 años, observa.

"Una vez llegó un señor jadeando, en estado de crisis, pero nos hemos enterado de personas que recogen los tanques porque sus familiares ya fallecieron", describe.

La época en que menos personas llegaban fue a fines de junio y principios de julio, cuando al día sólo llegaban unas 80 personas. Informa que también se llenan tanques por otras enfermedades, como el enfisema pulmonar de la esposa de Pablo, aunque la prioridad es la covid.

