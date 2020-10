Se relajan medidas en el Metro; no vigilan viajes con cubrebocas

En una proporción indeterminada, usuarios del Metro incumplen con la obligatoriedad de viajar con cubrebocas y en las distintas líneas que componen el sistema de transporte colectivo se observó a personas sin esa protección. Y en algunas estaciones no hay gel antibacterial.

Pese a que hay carteles que informan del uso obligatorio del cubrebocas, y que están colocados en distintos puntos de las estaciones, desde la zona de torniquetes, los andenes y al interior de los vagones, algunos usuarios incumplen las recomendaciones y no hay vigilancia para que se cumplan.

Lo que no es visible en las estaciones es la distribución de gel antibacterial para limpiarse las manos, otra recomendación para evitar la propagación del temido coronavirus. En un recorrido hecho por La Silla Rota, se observó que no en todas las estaciones hay gel, y dónde sí hay, se debe pedir a trabajadoras para recibirlo.

DENUNCIAN A DIRECTORA DEL METRO POR FALTA DE MEDIDAS

Este 9 de octubre los diputados locales del PAN, Christian Von Röerich, Federico Döring y Jorge Triana interpusieron una denuncia administrativa contra la directora del Metro, Florencia Serranía por omisiones y por romper los esquemas sanitarios en contra del coronavirus al interior de la red.

Los panistas interpusieron la denuncia ante la Secretaría de la Contraloría capitalina, a la que solicitaron investigar a la funcionaria por la compra de alcohol en gel, la reducción o eliminación de medios informativos sobre la prevención de contagio y para pedir un informe de los funcionarios a cargo de dichas tareas.

La denuncia se sustenta en quejas de usuarios, quienes han manifestado no ver ni tener visibles los puntos de distribución de alcohol en gel al interior de las instalaciones del Metro y a su vez, los pocos puntos en donde aún se encuentran distribuyéndolo.

Los legisladores advirtieron que la Ciudad de México está pasando por un momento difícil al rondar ya los 14 mil muertos por la pandemia y alrededor de 136 mil personas contagiadas, "situación que se acumula diario en el Metro por una autoridad que ha subestimado la enfermedad al igual que Andrés Manuel López Obrador".

LA SILLA ROTA REALIZÓ UN RECORRIDO POR ESTACIONES DEL METRO

La Silla Rota observó que la mayor parte de quienes viajan en el Metro cumplen con el uso del tapabocas, pero también hay muchas personas que no lo hacen. La Ciudad de México sigue en semáforo naranja epidemiológico y el número de personas que viajan en los vagones es un factor de riesgo de contagio de coronavirus si las personas no se protegen.

Los que no lo usan se lo bajan a la barbilla para hablar por teléfono, otros lo hacen para comer o beber algo, aunque ambas actividades están prohibidas; otras personas se lo quitan porque se van maquillando y unas más simplemente no lo llevaban.

Incluso entre los vagoneros que autoridades del Metro dicen ya no hay, se vio que algunos sí respetan el uso del cubrebocas, y otros no. Un par de invidentes subió a cantar y ambos llevaban su cubrebocas y no se lo quitaron.

NADIE VIGILA

Tampoco se vio a ningún policía de transporte hacer recorridos en los trenes para llamar la atención a quienes no portaran el cubrebocas, o que hicieran algo similar en los andenes.

El Metro, una de las zonas consideradas de alto riesgo de contagio de la covid-19, debido a que transporta diario a millones de personas, tiene en sus instalaciones señalética para que haya una sana distancia, así como carteles que llaman a la población a usar cubrebocas.

En un recorrido por estaciones de las líneas 2, 12, 3 y 9 se observó que no en todas hay gel antibacterial, y que donde sí hay no se ofrece a los usuarios, sino que estos deben pedirlo. Sólo en la estación Lázaro Cárdenas de la Línea 9 había un dispensador al que cualquiera podía acercarse, aunque casi nadie lo hacía.

En la estación Ermita, de la Línea 2, se le preguntó a un policía si había gel, porque no estaba visible, y respondió que sí, lo levantó del suelo, y adujo que a esa hora, la 1pm, el que lo repartía se había ido a comer.

En la estación Zapata de la Línea 12, en dos entradas a los torniquetes, había dos mujeres jóvenes que llevaban botellas de gel, pero solo se lo daban a quien lo pedía, eso sí, muy amables. En cambio, en Centro Médico de la Línea 3, en una entrada el policía dijo que no había gel, y en otra, el policía dijo que en la taquilla es donde había.

En la estación Chabacano, que es transbordo de la línea 2,8 y 9, en una de las entradas sobre Tlalpan, tampoco había gel, aunque sí había una manta de que se ingresaba a una zona de alto riesgo de contagio.

Dos estaciones más adelante sobre la línea 2, en Xola, tampoco había gel. Ni con el policía, ni con la taquillera.

METRO INFORMA

El área de Comunicación Social del STC Metro informó a La Silla Rota que entre las medidas implementadas desde marzo para enfrentar la pandemia, está la distribución física de gel antibacterial en 107 accesos de estaciones estratégicas y el personal que participa en su distribución, labora de las 7am a las 21pm, en diversos turnos. Además, afirmó que en la red, integrada por 195 estaciones en 12 Líneas, hay dispensadores de gel colocados en la zonas de accesos como taquillas y/o torniquetes, por lo que los usuarios pueden acceder al gel antibacterial.

Otra medida es que prácticamente el 100 por ciento de los usuarios en el Metro ingresan con cubrebocas a la Red del Metro y se mantiene la difusión sobre la importancia de mantenerlo colocado de manera correcta y permanente durante su permanencia en las instalaciones. Aunado a ello, se han distribuido un millón de cubrebocas a usuarios en estaciones de mayor afluencia, así como un millón de caretas de protección. Otra medida es que se han implementado estrategias para incentivar el uso del cubrebocas como "#ViajaProtegidoChallege"; "Que no te cargue el payaso"; "Nos ponemos La Máscara", entre otros.

Se ha detectado que quienes viajan sin cubrebocas, es porque se lo quitan ya en los andenes o en los vagones, y por decisión del gobierno capitalino, no hay medidas para sancionarlos.

