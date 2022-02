Se registraron 43 aspirantes para la titularidad de la FGJ de Edomex

El registro de aspirantes a la terna para elegir al o la nueva fiscal General de Justicia del Estado de México cerró la tarde de este viernes con un total de 43 nombres, de ellos, 12 son de mujeres, por lo que este sábado comenzará la segunda etapa de selección.

Este viernes en que se recibieron 61.9% de las 43 solicitudes ante la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura mexiquense.

De entre quienes llegaron a la Cámara de Diputados el última día del registro resaltan la actual coordinadora General para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Valle de Toluca de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, María de la Luz Quiroz Carbajal; Claudia Romero Landázuri, titular del Órgano Interno de Control de la FGJEM; Pedro Bartolomé Moreno González, ex Jefe de la Unidad de Información en la Secretaría General de Gobierno; Miguel Ángel Vera Martínez, Ministerio público de la Ciudad de México.

(Foto: Fernanda García)

Asimismo, llegaron Francisco Gaspar Castillo Pineda, licenciado en Derecho Burocrático y maestro en Derecho Procesal Penal; Víctor Manuel Torres Moreno, ex subprocurador de Toluca, ex director de la Policía Ministerial y ex fiscal general de Asuntos Especiales; el abogado Óscar Fuentes Fierro; la ex diputada federal Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina; José Rubén Herrera Ocegueda, director general en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Le siguieron Carlos Villasana Beltrán, miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y abogado certificado experto en Complacencia Penal para empresas; Miguel Ángel Colín Ibáñez, abogado postulante; Martín Marín Colín, fiscal regional de Toluca; José Gil García, exsubsecretario de Información e Inteligencia Policial en la Ciudad de México; Mario Salas Ortíz, encargado del despacho y Luis Eduardo Gómez García, procurador ambiental del Estado de México.

(Foto: Fernanda García)

Entregaron su documentación también Lizbeth Padilla Sanabria, ex profesora de la UNAM; Jorge Malváez Rodríguez, ex ministerio público; el abogado Luis Marco Antonio López Valdés, quien implementó el Sistema de Justicia Penal en el Estado de Veracruz; y Yuridia Torres Páez.

Así como Paulina Téllez Martínez, ex titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación; los abogados Raúl Villavicencio Ramírez, Miguel Ángel Salazar González e Hiram García Kuri; y Sergio Lozano Dávila, ex titular de la Mesa de Responsabilidades, con 16 años de experiencia y ex secretario del ayuntamiento.

(Foto: Fernanda García)

El primero en levantar la mano fue Vicente Romero Becerril, quien llegó a las 14:10 de la tarde el miércoles para inscribirse en la terna, llegó solo. Él se desempeñó como regurgitó en el municipio de Temoaya.

En la lista de candidatos también resalta José Carmen Castillo Ambriz llegó arropado por representantes de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados, quienes señalaron que su carrera Justicia lo convierte en la mejor opción. Es magistrado del Poder Judicial mexiquense y diputado suplente de Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura.

La primera mujer en registrarse fue Yazmin Nájera Romero, quien trabajó en el Ayuntamiento de Toluca e integrante de la Confederación Nacional de Abogados.

(Foto: Fernanda García)

Le siguió Patricia Velázquez Alva, ex fiscal especializada en Feminicidios de Ecatepec, quien señaló que las comisiones para que una mujer encabece la FGJEM fueron dadas de origen.

Asimismo, María Esther Nolasco Núñez, es Fiscal Regional de Nezahualcóyotl, quien tiene 16 años laborando en la Fiscalía y cuatro años en la fiscalía regional. Previo a su registro consideró que es momento de que una mujer llegue a la titularidad de la Fiscalía.

(Foto: Fernanda García)

Se sumaron a la lista Maribel Bohórquez Beltrán, directora general de Medidas Cautelares; y la fiscal para la Atención a Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dylcia Espinoza de los Monteros.

También completaron los requisitos José Isauro Bautista Pérez, ex director de Gobierno Ecatepec; así como Omar Obed Macedo Luna, senador suplente de Juan Zepeda, quien ha fungido como agente del Ministerio Público en el área de narcomenudeo en la PGR de San Luis Potosí.

Asimismo, llegaron José Luis Cervantes Martínez, magistrado penal desde 2016. Rodrigo Archundia Barrientos, coordinador de secuestros de la Fiscalía de Justicia y Juan Carlos Ortiz Gausín, quien ha trabajado en la procuraduría del Estado de México y la capital mexiquense.

Resalta también Edmundo Garrido Osorio, ex procurador la Ciudad de México, quien fue subprocurador de averiguaciones, fiscal central de Investigación para el delito de homicidio y director de área en el reclusorio preventivo norte, así como director de área de la unidad de Coordinación General de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR.

Se cierran los registros

Este viernes a las 17:00 horas cerró el registro de aspirantes por lo que mañana sesionará la Jucopo para comenzar a analizar los perfiles de los interesados e integrar la terna con hasta 10 candidatos que deberá ser avala por dos terceras partes del Congreso local para que pueda ser entregada al Ejecutivo el 3 de marzo.

Tras esta fecha, el gobernador Alfredo del Mazo tendrá un periodo máximo de 10 días para seleccionar tres nombres de la lista enviada por los legisladores y crear una nueva pero solo con tres candidatos, la cual sería sometida al pleno en los siguientes días.

Tras recibir la terna del Ejecutivo mexiquense, la Jucopo citará a los candidatos y candidatas para entrevistarlos y al término de esa fase, tendrán tres días para votar en el Pleno quién dirigirá a la FGEJM por un periodo de nueve años.

¿Qué se requiere para ser fiscal en Edomex?

Los requisitos marcados en la convocatoria marcan que el o la aspirante debe ser mexicano o mexicana de nacimiento y vecino del Estado, mínimo por dos años al día de su designación.

En cuanto a edad, deben ser al menos 35 años y debe poseer título de licenciado en Derecho con 10 años de ejercicio profesional.

También se señala que no debe tener sentencia ejecutoria por delitos dolosos; gozar de buena reputación y tener experiencia en la investigación y persecución de los delitos, así como en la administración pública.

aemz