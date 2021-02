Se recupera Joquicingo del sismo de 2017 y ahora enfrenta a la covid

JOQUICINGO.- En Joquicingo, el sismo del 19 de septiembre de 2017 parece no haber pasado, pues a pesar de que fue considerado como uno de los 12 municipios del Estado de México con más daños en la entidad tras el movimiento telúrico de magnitud 7.1, las familias afectadas han logrado poner nuevamente de pie sus hogares y negocios para continuar su vida cotidiana, la cual nuevamente se interrumpió con la pandemia de la covid-19.

Y es que en Joquicingo, junto con Atlautla, Amecameca, Ecatzingo, Malinalco, Nezahualcóyotl, Ocuilan, Santiago Tianguistenco, Tenancingo, Tepetlixpa, Villa Guerrero y Zumpahuacán, se emitió la declaratoria de emergencia, ya que, en este lugar, resultaron dañadas al menos 150 viviendas, de las cuales 50 se declararon como pérdida total y el resto sufrió algún tipo de daño estructural, como grietas, colapsos parciales o la pérdida de la fachada principal, ya que la mayoría de éstas, fueron construidas con adobe.

Sin embargo, éstas forman parte de un total de seis mil 059 viviendas que resultaron dañadas con el sismo de hace tres años en todo el Estado de México, de las cuales dos mil 900 quedaron inhabitables, a las que se sumaron cuatro mil 913 planteles educativos, 40 centros de salud y 279 inmuebles considerados como patrimonio histórico y cultural, de acuerdo con el Programa Nacional de Reconstrucción.

SIGUEN SIN RECUPERARSE ECONÓMICAMENTE

De acuerdo con vecinos de la calle León Guzmán de Joquicingo, una de las más afectadas durante el sismo, desde el año pasado, la mayoría de los hogares fueron levantados, mientras que otras más continúan inconclusas en sus segundos pisos, los cuales aún se encuentran en obra negra y no se han podido terminar, porque la afectación económica continúa y se prolongó con el covid-19.

“Han sido años difíciles para nosotros, porque el año pasado pensamos que ya nos habíamos logrado levantar, pues la mayoría de las casas ya estaban de pie y cuando iba mejorando todo, nos cayó la pandemia y nos tuvimos que resguardar en casa, sin poder vender y sobreviviendo con los pocos ahorros que teníamos. Quizá el sismo pasó, pero el daño económico prevalece para nuestro pueblo”, señala la señora Edith, en el puesto de quesadillas que apenas esta semana pudo colocar nuevamente frente a la Iglesia Calvario del Señor del Huerto, cuyas torres también se dañaron con el sismo.

Al realizar un recorrido por el lugar, se puede apreciar que éste ha perdido la armonía que conserva cualquier pueblo mexicano por sus colores, pues la mayoría de las viviendas que han sido reconstruidas aún guardan los tonos grisáceos del tabique con el que fueron levantadas de nueva cuenta, mientras que otras preservan algunas de las fisuras o grietas que dejó el sismo, especialmente, aquellas que fueron edificadas hace muchos años.

“A nosotros nos llevó prácticamente dos años recuperarnos, porque el primer piso de nuestra casa se vino abajo, pero hubieron viviendas que se cayeron completamente. El pueblo, por fortuna, se logró levantar y la mayoría estamos como antes. No hemos dejado de tener miedo desde entonces, pero estamos más conscientes de que, a pesar de la tragedia, podemos levantarnos con el apoyo de nuestras familias en Estados Unidos”, dijo Oscar, dueño de una tlapalería.

LA LENTA RECUPERACIÓN

"No podemos recuperarnos, ya que Joquicingo es un paso obligado para llegar a Malinalco que es un pueblo turístico, por lo que aquí pasa la gente y come o compra algunos productos, pero tampoco están viniendo por el coronavirus, por lo que todavía contemplamos que tarde esto”, comentó Azalea, dueña de una tienda de abarrotes.

Los afectados del sismo aseguran la reconstrucción corrió por su cuenta, pues aunque algunos recibieron apoyos de los gobiernos federal y estatal, éstos fueron mínimos y no alcanzaron para levantar el cien por ciento de sus propiedades o solo sirvieron para comprar enseres, mientras que otros aseguran que no fueron sondeados correctamente y no gozaron de este beneficio.

La Silla Rota solicitó información al Gobierno del Estado de México sobre los avances del proceso de reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo; sin embargo, al cierre de esta nota, señaló que continuaba recabando los informes de las diversas dependencias involucradas en este proceso.

AVANZA RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

Sin embargo, los datos oficiales señalan que el sismo dejó cuatro mil 913 escuelas afectadas en los 125 municipios mexiquenses y, de las cuales, 468 tuvieron que ser demolidas y levantadas nuevamente.

Al entregar la reconstrucción de la Escuela Primaria “Isidro Fabela” y de la Telesecundaria Número 0109 “Benito Juárez”, en Ecatzingo, el gobernador Alfredo del Mazo Maza informó que, a tres años del sismo de 7.1, el 98 por ciento de los planteles educativos dañados se ha logrado restaurar y estimó que, a lo largo del ciclo escolar 2020-2021, se concluirá con el cien por ciento de estas instituciones.

"Hemos hecho un gran esfuerzo para que recuperemos todos los espacios educativos que se vieron afectados en el Estado de México (…) de verdad, ha sido un gran esfuerzo, prácticamente estamos por concluir en este ciclo escolar, debemos de concluir ya todas las escuelas que tengan algún pendiente", señaló.

De acuerdo con el Plan de Reconstrucción, el Estado de México fue la entidad con más instituciones educativas dañadas por este sismo, pues se estima que una de cada cuatro planteles afectados en el país por el sismo de hace tres años, se encontraba en el territorio mexiquense.

EL OTRO "SISMO"

Alrededor de las 13:00 horas de este viernes, el pueblo de Joquicingo salió a despedir a una mujer de aproximadamente 45 años de edad, quien falleció a causa de covid-19 y como es costumbre, quienes habitan la cabecera municipal acudieron a la Capilla Virgen de Guadalupe para acompañar a la familia de ésta durante la misa, y luego, caminaron juntos para dirigirse al panteón municipal.

“La pandemia está haciendo lo que el sismo no pudo y es que en el sismo nadie murió, pero la covid-19 sí nos está matando, porque ya ha habido algunos casos, por eso tratamos de cuidarnos", manifestó Cristina, antes de sumarse al cortejo fúnebre.

Y aunque aseguran que la covid-19 también los ha cimbrado, los datos del Instituto de Salud del Estado de México, refieren que, en este municipio de vocación rural, apenas se han registrado 38 casos positivos y siete decesos a causa del virus.

(Sharira Abundez)