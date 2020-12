Se quejan vecinos porque habilitaron deportivo histórico como cuartel

Vecinos de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo están inconformes porque desde el 18 de noviembre dentro del Deportivo Estado de Tabasco se instaló lo que ellos llaman un cuartel de la policía.

Ubicado en Mascagni 49, se trata de un deportivo techado, cargado de historia, donde además desde 1995 inició actividades el grupo Los Olvidados, especializado en la realización de calaveras de cartón, algunas de las cuales fueron usadas en la película Frida, de Salma Hayek.

Ahora el Deportivo Tabasco luce con pocas actividades; a la población en general no se le permite el acceso por la pandemia pero incluso cuando se reabra contarán con menos espacios e instalaciones porque la mayor parte la pusieron a disposición de la policía, dice uno de los vecinos consultados, quien pidió no dar su nombre por temor a represalias. Reprochó que la alcaldía haya entregado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana el espacio que antes utilizaban los pobladores de la zona.

Mencionó que entre las irregularidades es que ellos se enteraron casualmente del cambio, porque nadie les avisó; tampoco nadie los consultó, y no se hizo un cambio de uso de suelo del lugar, y a la fecha no saben qué órgano de gobierno avaló que llegara un cuartel de la policía ahí.

La alcaldía rehabilitó diversas instalaciones del que todavía se llama Deportivo Tabasco; los vecinos aseguran que fue construido en 1938 y que el hecho de que ahora se use para otro fin va en contra del espíritu del inmueble, instalado en un terreno donado por un particular, cuya voluntad fue que ahí se construyera un área deportiva.

Para darle lugar al cuartel, instalado en la parte posterior del deportivo, las oficinas como las de un club literario fueron enviadas al primer piso, y se modificaron otros espacios y sólo quedó sin mover una cancha de baloncesto.

De acuerdo con el área de Comunicación Social de la alcaldía Cuauhtémoc, las obras forman parte de las obras de rehabilitación de los parques y deportivos de la demarcación.

REINAUGURADO EN NOVIEMBRE

El 19 de noviembre fue reinaugurado el Deportivo Tabasco. Acudió el alcalde Néstor Núñez, quien dijo : "le damos a la policía auxiliar un lugar digno, un espacio para box, tae kwon do, basquetbol, también hay una pequeña biblioteca a disposición de la policía auxiliar", según se puede ver en un video del momento.

El alcalde fue acompañado en la inauguración por el asesor de seguridad del gobierno capitalino, Tomas Pliego, algunos representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, Salvador Guerrero Chiprés.

Lo anterior fue publicado en la página de internet de la alcaldía, donde hubo comentarios en contra.

La vecina Alejandra Peña Gutiérrez escribió lo siguiente: "El deportivo quedó super reducido por dejarle a los policías la planta baja. La mitad del área del deportivo para los policías y el resto parta las prácticas del deporte".

De acuerdo con el vecino consultado por La Silla Rota, construyeron un módulo en un lugar que ya estaba en uso. Antes ahí había una galería que se llamaba El Umbral y un área donde alguna vez existían talleres de creación literaria.

Recordó que el día de la inauguración, sólo acudieron funcionarios y no invitaron a vecinos de la comunidad.

PIDE INFORMACIÓN Y NO SE LA DAN

Lo que preocupa a los vecinos es que haya policías armados dentro del deportivo, que además no se haya tomado en cuenta a nadie y que se releguen las actividades culturales.

Por eso es que en cuanto supieron que se avecinaba la construcción del módulo, mandaron en enero un escrito al alcalde, Néstor Núñez, para preguntar sobre el proyecto de hacer un cuartel. Como no les fue contestado, se lo enviaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En el mismo documento, una ciudadana pregunta el destino del Deportivo Estado de Tabasco y de la población usuaria de este recinto.

Otra inquietud planteada fue el cambio de uso de suelo requerido para poner el cuartel, y cuestionaba que si los servidores de la seguridad pública cuentan con instalaciones específicas para sus actividades y entrenamientos, por qué debían usar el deportivo.

Reprochó que tampoco se ha pedido la opinión de la comunidad, y planteó que se podrían usar otras instalaciones como el Campamento la Ronda, en Manuel González esquina Constantino, donde pueden instalarse, "razones de peso por las que las y los vecinos no están de acuerdo con que se ocupen las instalaciones del único deportivo techado en esa unidad territorial".

Fue hasta julio que la alcaldía respondió; el director general de Desarrollo y Bienestar, Alejandro López Tenorio respondió en el escrito DGDyB/209/2020 que lo que pasaría es que los policías tendrían actividades deportivas ahí y en todos los deportivos de la alcaldía, y que era una instrucción de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Parte de la respuesta fue que el deportivo estaba en rehabilitación, lo mismo que otros inmuebles del mismo tipo.

Dijo que si el deportivo se encontraba cerrado, era porque estaba en obras de mantenimiento y remodelación.

"Estas obras tienen como objetivo mejorar las instalaciones del deportivo Tabasco, enfocado esto a la ampliación y mejora de los servicios deportivos, recreativos y sociales que ahí se desarrollan".

Pero el vecino dijo que le hubiera gustado que se les consultara.

LA VERSIÓN DE LA ALCALDÍA

La Silla Rota buscó una postura de la alcaldía al respecto. Fue el área de Comunicación Social la que respondió. Dijo que no se trata de un cuartel.

"Se decidió establecer al sector ORCA en el espacio posterior del Deportivo, sin que esto signifique alguna afectación a las actividades que se realizan, pero con la intención de contar con un espacio digno para el destacamento de la Policía Auxiliar, adscrita a la Alcaldía Cuauhtémoc.

"No se le quitó espacio al deportivo y no se suspendieron actividades. Actualmente algunas actividades no están funcionando, pero es por el tema del semáforo naranja con alerta".