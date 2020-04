Se quejan paramédicos de Ecatepec de carecer de equipo contra covid-19

Paramédicos, voluntarios y médicos de la delegación Ecatepec de la Cruz Roja protestaron por carecer de equipo necesario para protegerlos de contagio o de contagiar a quienes atienden a personas portadoras de la covid-19.

También exigieron la destitución de la presidenta de la Cruz Roja Mexicana de Ecatepec, Karla Yuriria Garduño Rodríguez, por cesar a la coordinadora de la institución en el municipio mexiquense, Gabriela Vázquez Cárdenas, luego de exigir el equipo necesario para evitar el contagio de la pandemia entre el personal médico.

"Ante la pandemia de la covid-19, todo el personal sanitario que conformamos esta institución no contamos con el equipo necesario e indispensable para la atención de los pacientes. Hemos sido ignorados, y éste fue el llamado enérgico que hizo la doctora Vázquez Cárdenas solicitando que se tuvieran los cuidados y protección para todos nosotros que estamos atendiendo pacientes, muchos de los cuales han dado positivo por coronavirus", señalaron.

"Esto parece no importarle a la presidenta Karla Garduño, ya que sin reparo alguno decidió cesarla del cargo, debido a que Vázquez Cárdenas hizo un enérgico llamado solicitando que se tuvieran los cuidados y protección para todo el personal que está atendiendo a los pacientes, muchos de ellos portadores de la enfermedad", subrayaron los inconformes.

"Sin embargo, la presidenta tomó esta solicitud como una agresión argumentando que, si no queríamos trabajar en esas condiciones, pues nos fuéramos, ya que ella no tenía ninguna culpa de la situación", añadieron.

"Alguien puede imaginar que tengamos a una presidenta o máxima autoridad luchando por poder y desprotegiendo a su personal, en medio de una emergencia sanitaria mundial cuando todos los esfuerzos de los sistemas de salud están enfocados en cuidar y proteger la salud de las personas", finalizaron.

En la plataforma de change.org Gabriela Vázquez Cárdenas subió la carta firmada por Garduño Rodríguez, donde le avisa que es relevada, que le enviaron el 25 de abril pasado.

"Me despidieron de manera injustificada violando mis derechos como médico y ciudadano. Maquillan el despido con remoción de puesto. Y apoyan a personal que no está capacitado para la función. No nos otorgan material mínimo de protección personal. Los médicos no tienen prestaciones médicas, ni por riesgo de trabajo, ni seguridad social", se lee el testimonio de la doctora.