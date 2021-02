Se quejan opositores de recibir presupuesto a ciegas; Morena ni los ve ni los oye

Es la fecha en este momento el día de hoy, 10 AM de este día martes 18 de diciembre que no hemos recibido documento alguno. Esto representa dos cosas, primero por supuesto una violación flagrante a nuestra normatividad interna y, segundo punto, por supuesto que también representa una falta de seriedad del gobierno o del funcionario respectivo que no hizo llegar en su oportunidad el documento. Nosotros quisiéramos dejar claro este punto, porque consideramos que no hay las condiciones ni reglamentarias, ni políticas, ni procesales suficientes para poder desahogar la comparecencia".