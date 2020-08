Se quejan madres por falta de información precisa sobre inscripciones

Madres de alumnos de escuelas públicas que inician la primaria o que entrarán a secundaria han tenido problemas para saber cuando y cómo se debe realizar la inscripción o si sus hijos ya estaban inscritos. La misma falta de información precisa sobre las inscripciones, está ocurriendo cuando un estudiante pasa de la escuela privada a la pública.

Un caso es el de la señora Adriana, quien dijo a La Silla Rota que se había informado que la inscripción para secundaria, a donde pasará su hija, comenzaría este 6 de agosto. Sin embargo, conforme se acercaba la fecha, no había más detalles de parte de la autoridades sobre cómo sería el trámite para inscribirla."En el chat de padres de familia desde hace unos días nos preguntábamos entre nosotros si alguien sabía algo al respecto, pero nada. Hoy (6 de agosto) checo a las 8 de la mañana en la página de la Autoridad Educativa de la Ciudad de México para ver si ya hay alguna información, pero a esa hora no había nada", compartió.

"Marqué a la escuela que se le asignó a mi hija y nadie respondía. Ya hasta las 10 de la mañana se subió un comunicado que indica los pasos sobre el proceso, o sea el mismo día de la inscripción. Siento que para muchos padres de familia la información no es clara", se quejó.

CASCADA DE QUEJAS

Quejas similares abundaron en las redes sociales. Como no había información, la usuaria @KarliAmole preguntó a la @SEP_mx en Twitter lo siguiente: "mi hija cambia de escuela secundaria privada a pública, pasa a segundo año de secundaria. Ya mandé el formulario, ¿qué procede? ¿Cómo hago la inscripción? ¿Cuándo me avisan a qué escuela tengo que ir?".

Otra usuaria, Marisela Herrera, también preguntó a la SEP y al titular, Esteban Moctezuma: "Y los que pasan a primero de secundaria, cuándo y cómo será la inscripción?".

Otro usuario de twitter, @ARACKMX agradeció a la SEP y a Esteban Moctezuma las conferencias informativas, pero reprochó que se les olvidara avisar el proceso de inscripción para los que entran a primero de primaria y secundaria.

La SEP remitió a los tuiteros a las autoridades educativas de cada estado.

Pero también se publicaron quejas por el intento de cobro de cuotas en algunos planteles. En Coahuila hubo usuarios que publicaron que la escuela secundaria 74 cobraba mil 300 pesos de inscripción y por cada alumno más de la misma familia se debían pagar 300 pesos más. Abel García Barrientos denunció que para inscribir a su hijo en una escuela secundaria le pidieron un depósito de 2 mil 200 pesos. "Si no lo tengo no podré inscribir a mi hijo en la escuela secundaria Solidaridad de Garita, de Jalisco", dijo.

La SEP respondió que la educación es gratuita y no se deben cobrar cuotas.

AÚN NO ESTÁN LAS BASES DE DATOS DE LOS DE NUEVO INGRESO

El director de la escuela primaria Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Mario Emmanuel Rodríguez, explicó a La Silla Rota que efectivamente las mayores preocupaciones de los padres son en las inscripciones de primero de primaria y de secundaria, porque se trata de alumnos que ingresan a un nuevo nivel educativo.

"Sí hay cierta angustia por la base de datos. En cuanto la tengamos, hacemos la llamada a los padres; no ha llegado aún la base de primer grado pero estamos en tiempo", expresó.

Explicó que aunque ya se realizó la preinscripción, hecha de manera presencial, pues aún no estaba presente la pandemia, se pidieron datos como teléfono y correo electrónico, que servirán para contactar a los padres.

"Cuando esto ocurra aparecerán los nombres de los niños y sus padres y nos comunicaremos por correo electrónico o teléfono y les solicitaremos datos de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que puede ser un envío por foto".

Se le preguntó si podría ocurrir que algún padre careciera de su correo electrónico, dijo que en la colonia Doctores, donde se encuentra el plantel, sería muy complicado.

"Pero si hubiera el caso, generaríamos una medida como apoyo y hablando de la zona urbana sólo sería uno o dos casos así, si acaso".

INICIO DE INSCRIPCIONES

La Secretaría de Educación Pública informó a través de las redes sociales que las inscripciones y reinscripciones al ciclo escolar 2020-2021 daría inicio precisamente este 6 de agosto y concluiría el 21 de agosto. Luego habrá un periodo extraordinario, del 24 de agosto al 11 de septiembre, programado para el cambio de escuela, cambio de entidad o nivel escolar.

Pero de acuerdo con Adriana, hasta las 14 horas de este 6 de agosto no se había habilitado la página para las inscripciones. Recordó que ella hizo el trámite para inscribir a su hija a la secundaria, desde el 18 de enero, y entonces se escogieron tres posibles opciones y se les avisó que se haría un examen para la asignación del plantel.

Pero llegó la covid-19 y ya no se llevó a cabo el examen. Entonces para la asignación lo que se tomó en cuenta fue el promedio y el cupo disponible para la asignación de la escuela, y los resultados se dieron a conocer el 31 de julio pasado.

Según Adriana, el director de la escuela donde va a estudiar su hija, por el momento a distancia, les dijo que aún no había indicaciones para las inscripciones. "Me dijo que no había ninguna instrucción porque aún no tienen las bases de datos".

RETOS

El director de la escuela primaria Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoció que ante la incertidumbre de parte de los padres de nuevo ingreso de primaria, buscó tener comunicación con ellos y les explicó que de este 6 de agosto al 24 de agosto, cuando inician las clases, los de nuevo ingreso pueden inscribirse, y que los de segundo a sexto se inscribieron en automático.

Aclaró que lo único que se les pedirá a los padres es la CURP, ya que la idea es pedirles lo mínimo.

Mario Emmanuel Rodríguez explicó que entre los retos en esta etapa de inscripción es que las autoridades educativas deberán atender a los padres en cualquier horario, lo que no ocurría antes.

Aunque el modelo sea el de televisión educativa, en cuanto inicien las clases también deberán resolver dudas en tiempo real y por eso los docentes deben mantenerse vigentes.

"Vamos a tratar de darle a cada escuela actividades complementarias, tendremos la iniciativa y a ver cómo funciona y cómo impacta la modalidad".

