Se quejan diputados de no tener proyecto de Código Fiscal; piden receso

Diputados de Morena y de Acción Nacional del Congreso de la ciudad de México pidieron un receso a las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda para aprobar el dictamen de Código Fiscal. La razón fue que no lo habían leído con las adecuaciones sugeridas por los técnicos legislativos de los integrantes de ambas comisiones, por lo que propusieron leerlo antes de votarlo por lo general y lo particular.

Ello, pese a que la presidenta de la Comisión de Hacienda, Valentina Batres les leyó algunas de las observaciones o propuestas de diputados, que incluían aumentarle a organizadores de espectáculos el cobro de impuestos por usar espacios públicos, o exentar de tenencia a comerciantes que tuvieran unidades de transporte mayores a 250 mil pesos. Pero los diputados se quejaron de no tener el dictamen en sus manos.

"No conocemos el dictamen salvo las observaciones que hoy se trabajaron, pero no sé si por método de darle mejor soporte digo yo, ya nos esperamos unos días más, unas horas más pues no estaría. Si pudiéramos dejar un receso y poderlo revisar, analizar y ya después iniciar el proceso de discusión porque no tenemos las observaciones que nos has vertido, diputada Presidenta, las estamos conociendo derivado de la reunión que se tuvo con los asesores", propuso Guadalupe Chavira, legisladora de la bancada mayoritaria de Morena.

No fue la única morenista que pidió más tiempo, para leer el proyecto. Lo mismo hizo su compañera, Lilia Sarmiento, quien dijo que ella no tenía un antecedente de las observaciones. A ella se sumó el panista Federico Döring.

Lo mínimo que esperaríamos sería tiempo para revisar las redacciones, porque una cosa es que se haya construido un acuerdo político y otra cosa es que ese esté bien redactado, porque en la forma en la que haya construido el dictamen quien lo elaboró, puede tener complicaciones de redacción o de instrumentación", dijo el experimentado legislador.

Ante la petición, Batres sugirió que el 28 de diciembre se reúnan a partir de las 9 horas los legisladores que tengan dudas sobre la redacción. Ello con la finalidad de que al mediodía ambas comisiones vuelvan a reunirse para discutir y aprobar el dictamen, del cual depende el de la Ley de Ingresos, y luego vendría la discusión del de Presupuesto.



La intención es tenerlos todos este viernes 28. Pero los trabajos están marcados por los retrasos, ya que para este 27 se tenía el objetivo de aprobar dos dictámenes: el de Ley de Austeridad Transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos públicos en la ciudad de México, y el de Código fiscal. Sin embargo, pese a que ambas comisiones estaban convocadas a reunirse a las 13 horas, iniciaron trabajos hasta las 15:30 horas.

Primero se aprobó el dictamen de la Ley de Austeridad Transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos públicos en la ciudad de México casi sin complicaciones, solo con una petición del diputado Carlos Castillo, que no pertenece a ninguna comisión, de que en el punto 47 que decía que ningún funcionario pueda recibir regalos por arriba de 5 mil pesos, se incluyera dádivas con el mismo valor.

El predictamen, que incluye también que ningún funcionario puede ganar más que la jefa de gobierno, cuyo sueldo actual es de 80 mil pesos, fue aprobado con la modificación.

Pero cuando llegó la discusión de Código Fiscal la discusión se atascó, sobre todo cuando entre las observaciones estaba la de incluir la posibilidad de exentar de pagos de predial y agua a colonias afectadas por grietas de toda la capital, no solo de Iztapalapa, aunque Batres explicó que así se determinó con base en dictámenes de Protección Civil y que no necesariamente eran colonias afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

QUÉ ES EL CÓDIGO FISCAL

Batres explicó a los medios de comunicación que el Código fiscal se compone de 500 artículos y contiene las tablas de manzanas catastrales de cómo se actualiza el predial, cuáles se clasifican a la baja, que son aproximadamente 541 colonias, con alrededor de 20 mil cuentas catastrales.

En el caso del agua es un poquito más por derecho de suministro de agua.

No es una discusión sencilla y plantear una modificación a un artículado ya sea impuesto o derecho por el cual se recauden impuestos o derechos y hagan techo de gasto plantea una responsabilidad de quien propone quitar y sustituye o donde propone recorte de gasto".

LOS POSIBLES CAMBIOS



El dictamen que adelantó Batres contiene la propuesta de apoyar a 541 colonias con la reducción de su impuesto predial, dos más de las que proponía el paquete fiscal que envió el gobierno capitalino. Se trata de una propuesta de Morena.

En el dictamen que enviamos dan cuenta de las 539 y por una solicitud de modificación se amplió la zona dado que está pegada para no tener conflicto entre los límites de dónde se aplica el beneficio y dónde termina y dónde empieza".

También se permite que el apoyo para colonias afectadas por grietas o erosiones y hundimientos se puedan adherir al programa de Condonación de Impuesto Predial.



Adema, se mantiene el rango de actualización de aumento al predio o a pago de derechos de agua, de 5.2 por ciento, pese a que los panistas pedían que fuera de 3.8 como ocurre a nivel nacional, porque si se aplica el 5.2 se disfrazaba un predialazo, pero Batres explicó que en la ciudad de México se usa una cifra diferente.

"En el caso de la Ciudad de México tiene la metodología una inflación resarcitoria, es decir, repara sobre la inflación que ya sucedió, por eso no es un ´predialazo' y eso ha ocurrido desde hace más de 17 años con la actualización de los impuestos".

El dictamen será revisado por los diputados que tengan dudas a las 9 de la mañana de este 28 de diciembre, y al mediodía será la reunión de las comisiones unidas, para votarlo y seguir con la Ley de Ingresos y posteriormente el Presupuesto de egresos.

También el Congreso tendrá este 28 sesión ordinaria. Se planea que continúe el sábado 29 y quizá la madrugada del mismo domingo, para votar en el Pleno y aprobar el paquete económico 2019 capitalino.

