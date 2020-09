Se posterga elección de Mesa Directiva de Congreso capitalino

Como en la Cámara de Diputados, el Congreso de la Ciudad de México aún no tiene presidente o presidenta de la Mesa Directiva, a unas horas de iniciar el tercer año de actividades legislativas.

El todavía presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso capitalino, Mauricio Tabe, informó a las 8 de la noche de este 31 de agosto, que no había condiciones para elegir al presidente de la Mesa Directiva.

"No existen condiciones para reanudar la sesión de la Jucopo, ya que no he recibido todas las propuestas de los grupos para integrar la Mesa Directiva del @Congreso_CdMex. Estoy atento a sus acuerdos. Los órganos de dirección seguirán trabajando de forma institucional", escribió el panista en su cuenta de twitter @mauriciotabe.

Los órganos de dirección seguirán trabajando de forma institucional. — Mauricio Tabe (@mauriciotabe) September 1, 2020

El vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Gaviño, le respondió a Tabe y le pidió crear las condiciones para reanudar la sesión, suspendida después del mediodía.

"Si no existen las condiciones, hay que crearlas diputado @mauriciotabe. Usted todavía es el presidente de la Jucopo del @Congreso_CdMex: no puede levantarse de la mesa sin integrar los órganos de dirección. Sería la primera vez en la historia de la ciudad que exista ese vacío", advirtió Gaviño.

PROPONE A DÖRING PERO SE LO RECHAZAN