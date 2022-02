Se pidió a Carso cuidado en fabricación de trabes de L12: dictamen de la FGJCDMX

El dictamen de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre la revisión de la estructura de la Línea 12 que colapsó entre las estaciones Olivos y Tezonco, el 3 de mayo pasado, encontró que previo a ser inaugurada, hubo fallas en la construcción, supervisión y colocación de las trabes y el material de soporte, en el tramo colapsado el 3 de mayo de 2021.

El dictamen, del cual La Silla Rota tiene copia, también contiene información de que el Proyecto Metro le pidió a Carso -que formó parte junto con ICA y Alstom parte del consorcio constructor del tramo colapsado- "mayor cuidado en la fabricación de trabes metálicas para el tramo elevado".

También se le reiteró a Carso una observación, que se le había hecho de manera verbal, de colocación de pernos "conforme al proyecto Tableta prefabricada tipo para tramo elevado".

Dicha información forma parte de la revisión documental de los contratos y minutas que forman parte de la revisión de la fiscalía sobre las probables responsabilidades en el colapso de la línea 12 entre las estaciones Olivos y San Lorenzo, y que le costó la vida a 26 personas y dejó a un centenar de heridos.

PIDIERON MAYOR ATENCIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA

En la inspección de fabricación, limpieza con sand blast (sopleteo de abrasivos a presión) y aplicación de primario anticorrosivo en la Planta de Baysa (de estructuras metálicas) en el estado de México, el Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF) informó que se observaban socavaciones en la fabricación de las trabes metálicas de 30 metros, asimismo filetes no simétricos, cortes defectuosos en placas y un exceso de soldadura en unión de placas de 38 y 13 milímetros.

"En resumen, la fabricación de la estructura metálica requiere mayor atención por parte del consorcio Línea 12 y IACSA (Ingeniería, Asesoría y Consultoría)".

Al respecto Carso comentó, según los documentos citados por el dictamen, que las trabes metálicas de 30 metros observadas no habían sido inspeccionadas y terminadas. En lo relativo a los cortes defectuosos "nos remitimos a nuestra sección 2.2 del procedimiento y como se indica muescas o depresiones mayores a 5mm. serán reparadas. Con relación a los filetes de soldaduras se garantiza siempre el calibrado de la dimensión especificada en planos de proyecto y de taller, asimismo se garantiza que cualquier socavado se reparará".

También Carso informó que ya había entregado el procedimiento de fabricación de las trabes metálicas y el PMDF verificaría la entrega.

Pero de acuerdo con las minutas consultadas por la Fiscalía, el organismo requirió al consorcio Línea 12 "mayor cuidado en la fabricación de trabes metálicas para el tramo elevado".

IRREGULARIDADES

De acuerdo con las minutas de trabajo, en este caso con Grupo Baysa, se realizó un recorrido a la planta donde el Proyecto Metro observó irregularidades en la aplicación de filetes en la unión de alma con patín, "se observó un atiesador longitudinal flambeado, se observó uno longitudinal sin la preparación de bisel en un empate, punteado el alma de la trabe".

PERNOS

Otro aspecto que se detectó y que está incluido en el dictamen de la Fiscalía es que, de acuerdo con la minuta de campo realizado bajo la supervisión de IACSA el 26 de enero de 2011, se le reiteró al consorcio Carso la observación de que se le indicó de forma verbal, la colocación de pernos como lo indicaba el proyecto Tableta prefabricación tipo para tramo elevado con número de clave PMDF-10-EST-612000-III-2426- P00

"Se observa que en dichos huecos para conectores se encuentran colocados 2 y/o 1 perno en cada hueco, inclusive existen huecos con material del desbaste de la tableta 'Y' con 1 perno colocado. Se menciona que ya se cuenta con el armado de la losa de compresión, por lo que se requiere al consorcio realizar la colocación de los pernos faltantes en los huecos de las tabletas como indica en el proyecto, antes de realizar el colado de losa de compresión ubicado entre los cadenamientos 10+352 al 10+562", que son del tramo colapsado.

DEFECTOS EN LOS PATINES

De acuerdo con otra de las minutas que cita el dictamen, el 21 de febrero se realizó una supervisión de IACSA con personal del PMDF, Consorcio L-12, supervisión externa en el intertramo Olivos San Lorenzo para la verificación de los trabajos realizados en la estructura metálica en la zona de paso de vía. Se encontraron los siguientes detalles:

"Apoyo 106 cad 10+242 al apoyo 107 cad 10+272, al inicio de la vía en 'Y' se observa la trabe metálica T-6 con defectos en los patines, no están biselados ni soldados, se requiere al consorcio L-12 el proyecto, ya que se desconocen los detalles del diseño de las juntas de este elemento".

En el apoyo 107 faltaba la colocación de las trabes diafragma T-5 entre vía y vía y en ambos lados del cabezal, el grout presentaba irregularidades en la cara superior.

"De acuerdo con las observaciones anteriormente realizadas se le solicita al consorcio L-12 realizar las correcciones a la brevedad, asimismo se le solicita la limpieza general y aplicación de pintura en elementos faltantes".

TRABES NO ALINEADAS

El 26 de mayo de 2010 iniciaron los trabajos de montaje de trabes correspondientes al intertramo Los Olivos San Lorenzo, comenzando con los trabajos de izaje y montaje de trabes metálicas de 30 m. entre los apoyos 105 y 106 con cad 10+212.378 y el 10+242.378.

En la carpeta de investigación citada al rubro en el anexo 7 foja 110 "reverso" en la bitácora de obra no. XI con folio 42, número 804 realizada con fecha 20 de diciembre de 2010, se destaca lo siguiente:

"Se le informa a la contratista que en el intertramo Olivos San Lorenzo en los trabes de vía en 'Y' se observan diferencias al proyecto autorizado PMDF-09-EST-612155-III-0018— 03400-P01, ya que entre los claros 106-107-108 y entre 115-116-117 se observan las trabes no alineadas como las marca el proyecto antes mencionado, así mismo se están realizando adecuaciones a los apoyos fijos y móviles en los 106 y 117, no indicadas en los proyectos PMDF-09-EST-612000-III-0070- 24224-P-01 y PMDF-09-EST-612000-111-0071- 24225-P-01; se le requiere la autorización para este cambio de proyecto, asimismo se le recuerda que todos los trabajos corren bajo cuenta y riesgo del consorcio mientras no se tenga la autorización requerida", se lee en la bitácora.

NOTAS DE BITÁCORA Y REPORTES DE AVANCE DE OBRA

Otra irregularidad recogida en la carpeta de investigación es que en la bitácora de supervisión tomo II, con folio 0045-0046, nota 128 realizada el 28 de julio de 2010 se halló lo siguiente.

"Se adjunta a la presente nota el documento de referencia GDF/SOS/PMDF/DCOC/SOAT/513/10 remitido por la Dirección de Construcción de Obras Civiles (DCOC) a la residencia de supervisión, en la cual se imputan incumplimientos relativos al proceso de verificación de las trabes metálicas del viaducto elevado. Se le ordena a la supervisión responder mediante nota de bitácora las amonestaciones hechas por la DCOC a IACSA (Ingeniería Asesoría y Consultoría)".

En cuanto a la fabricación y montaje de la estructura metálica, destaca lo siguiente, el 5 de agosto de 2010, en un oficio del gerente general de Supervisión Línea 12, Fernando Amezcua González, dirigido al encargado de la Dirección de Construcción de Obras Civiles, Moisés Guerrero Ponce.

"Lo relacionado con el Plan de Inspección y Pruebas del Consorcio, este documento hasta la fecha no se ha autorizado por la PMDF. Además, presentó (Carso) un plan de inspección y pruebas aplicable a la estructura metálica, el cual no cumple con los requerimientos, se informó en su momento a PMDF de esta situación (ver minuta del 17 de marzo de 2010).

"Hasta la fecha el consorcio no ha presentado las pruebas radiográficas practicadas en las trabes y aún no las ha concluido en las carpetas de vida".

Moisés Guerrero Ponce es uno de los exfuncionarios del Proyecto Metro imputados por las fallas en la Línea 12, señalado por probablemente estar entre los causantes de las fallas que llevaron al colapso el 3 de mayo. En 2015 estuvo preso brevemente, debido a la investigación a causa de las fallas que llevaron a suspender actividades en 11 de las 20 estaciones.





(SAB)