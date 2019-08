Se perdieron pruebas géneticas de denuncia de menor a policías por violación: PGJ

Este jueves, la Procuraduría informó sobre una nueva irregularidad en el caso de la menor que denunció a 4 policías por violación pues se perdieron las pruebas genéticas del caso.

De acuerdo con la dependencia capitalina, el Ministerio Público de Azcapotzalco incurrió en presuntas irregularidades puesto que se dejaron pasar 4 días para aplicar los exámenes.

La denuncia fue presentada a la 1:30 am del sábado 3 de agosto cuando no se aplicó el protocolo en violaciones. A las 3 am los familiares se fueron del Ministerio Público.

Por ello, hasta el momento no se tienen indicios o alguna prueba que lleve a la detención del o los culpables de la agresión.

Con información de El Universal

fmma