Se oponen vecinos a invasión de terrenos en La Laguna en Cuautitlán Izcalli

CUAUTITLÁN IZCALLI.- Ante el intento de invasión de terrenos de la Presa Axotlán, que son área natural protegida, vecinos de las Cofradías, Pueblo Axotlán, Claustros, Urbi Quinta, Huilango y Santa María, entre otros, se manifiestan en el sitio y logran que por esta ocasión se evite que particulares se apropien del sitio, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones.

Luego de que el fin de semana trabajadores colocaron mantas con la leyenda de "propiedad privada, prohibida la entrada", en las inmediaciones de La Presa Axotlán, los vecinos de al menos cinco fraccionamientos de la zona, se reunieron en el lugar para exigir su salida ya que se trataba de un lugar considerado como reserva natural protegida, como lo establece el Plan de Desarrollo Municipal.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública para intermediar, sin embargo, después de 5 horas de que se les pidió se retiraran a los trabajadores que intentaban colocar un cercado de malla ciclónica, no lo hicieron por lo que los pobladores se acercaron al sitio en grupo para obligarlos a retirarse.

Fue un elemento de policía municipal quien dio aviso a los vecinos del retiro de los trabajadores, "solo van a sacar sus cosas, herramientas y materiales, y ya se retiran, no sabemos de que empresa son y no es nuestra función, sólo queremos que no haya confrontación", dijo el oficial.

Desde el sábado anterior los vecinos denunciaron la colocación de las lonas, donde se prohibía al paso a ese centro recreativo de los habitantes de la zona, con el argumento de que era propiedad privada.

Los vecinos mostraron en diversas ocasiones un documento que consta que efectivamente los terrenos de la Laguna de Axotlán son área de reserva natural protegida, y no particulares como pretenden hacer creer a la población.

Un representante del gobierno local acudió al sitio y ratificó que no había permiso alguno para construcción y que el área es zona ecológica protegida, y por lo tanto no permitirían construir.

Respecto al intento de posesión de particulares de los terrenos del Lago Axotlán, el gobierno municipal no emitió comunicado alguno ni información al respecto, peses a que le fue solicitada.

En la primera semana de noviembre la empresa O´donel pretendió construir un pozo de agua potable en esa misma zona, lo que también impidieron los vecinos en defensa del área natural protegida de Axotlán.

Hasta ahora las autoridades municipales se han mantenido al margen, cuando es su obligación hacer respetar las áreas naturales protegidas, no intervino incluso cuando otros grupos de vecinos pidieron recuperar el corredor Juan Pablo II del Lago Espejo de los Lirios.





