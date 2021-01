Se mete a casa de asaltante para hacer justicia por mano propia en Naucalpan

NAUCALPAN.- Vecinos de la colonia La Mancha I, en Naucalpan, ingresaron la noche de este jueves a un domicilio para detener y golpear a uno de dos jóvenes que, previamente, habían asaltado y navajeado a una mujer de esta comunidad.

De acuerdo con vecinos, los hechos sucedieron alrededor de las 21:00 horas de este jueves, cuando algunos pobladores atestiguaron el asalto y la agresión a la mujer, por lo que, de inmediato, alertaron a las "guardias blancas" de esta comunidad, así como a otros habitantes para que salieran de sus domicilios y comenzaran a perseguir a los delincuentes, a fin de detenerlos y evitar más robos.

Alrededor de 30 personas comenzaron a seguir a los sujetos hasta que estos se refugiaron en una vivienda localizada sobre las calles Miguel de Cervantes Saavedra, esquina con Quijote, en esta misma colonia, por lo que solicitaron el apoyo de la policía municipal para que se les detuviera por este hecho.

Vecinos comentaron que esperaron por cerca de media hora en las inmediaciones de esta vivienda; sin embargo, ante la nula respuesta de las autoridades policiacas, comenzaron a amagar con hacer justicia por propia cuenta.

Minutos más tarde, vecinos decidieron ingresar al domicilio a la fuerza y capturaron a uno de los presuntos delincuentes, a quien sacaron a la calle y lo presentaron ante los asistentes, para que estos comenzaran a golpearlo.

#Metrópoli Este es el momento en que un policía auxilió a un joven en Naucalpan, luego de que vecinos ingresaron a su domicilio para golpearlo tras ser descubierto asaltado y navajeado a una mujer de esta comunidad.

Aquí todos los detalles https://t.co/Q8AFozqpI6 pic.twitter.com/LRPYC4NAvp — La Silla Rota (@lasillarota) January 22, 2021

MUJER IMPLORA LIBERACIÓN

En una grabación, se aprecia cómo una mujer implora porque ya no le peguen, mientras que los vecinos reprocha la exigencia, al argumentar que éste no tuvo compasión para lesionar a la mujer en el asalto y amenazar con una navaja a los dos hijos de ésta.

"Ya, ya, ya, por favor, déjenlo, jálenlo, no le pegues", señala una mujer, mientras que un sujeto asegura que no le importa el dolor que siente con los golpes, pues él no piensa eso cuando lastima a sus víctimas.

"Pensaste que somos pend... te dije que te iba a agarrar y ahorita voy a agarrar al otro. Pensaste que te ibas a escapar, pero no", asegura el hombre furioso.

Al sitio arribaron policías municipales, quienes lograron rescatar al presunto delincuente, de 20 años de edad, con apoyo de algunos vecinos y en medio de reproches porque no llegaron a tiempo.

Tras los hechos, el presunto asaltante golpeado y dos cómplices más fueron presentados por la policía local, ante la agencia del Ministerio Público de Naucalpan, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas, por el delito de robo. Su víctima no ameritó traslado, pues las heridas que le ocasionaron fueron atendidas en el lugar.

En la colonia La Mancha I de Naucalpan, vecinos se organizaron con palos y machetes para crear las llamadas "guardias blancas" y realizar patrullajes diarios en las calles de esta comunidad, a fin de detener a los delincuentes y reducir la incidencia delictiva que ha ido en aumento en el último año.

(Ameyaltzin Salazar)