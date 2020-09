Se mantienen abusos por parte de la policía de Cuautitlán Izcalli

CUAUTITLÁN.- A pesar de que, en las últimas semanas, síndicos y regidores han solicitado la renuncia del director de Seguridad Pública y Tránsito de Cuautitlán Izcalli, Daniel Ríos Garrido, ante el uso excesivo de la fuerza e intentos extorsión por parte de integrantes de su corporación, los policías municipales siguen participando en este tipo de actos, denunciaron ciudadanos y automovilistas de esta demarcación.

De acuerdo con las quejas de los automovilistas que circulan diariamente sobre la autopista México-Querétaro, desde hace dos meses aproximadamente, comenzó a notarse la presencia de elementos sobre esta vía, quienes, de acuerdo con las autoridades municipales, fueron desplegados para agilizar el tránsito en ambos sentidos; sin embargo, desde entonces, no solo no han cumplido con esta tarea, sino que se han dedicado a generar infracciones de tránsito, incluso, rebasando sus atribuciones, ya que ingresan a los carriles centrales de esta vialidad para infraccionar, a pesar de que es considerado un tramo federal.

La Silla Rota solicitó al Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli información sobre las acciones que se están llevando a cabo para evitar actos de extorsión o de abuso de autoridad en contra de los ciudadanos, así como el número de procedimientos que se encuentran ante la Comisión de Honor y Justicia por estas prácticas, además del número de elementos dados de baja por estos mismos motivos, sin que, hasta la publicación de esta nota, se haya obtenido alguna respuesta.

Autopista México-Querétaro

Y es que los habitantes de colonias como Bosques del Alba I, Jardines del Alba, Las Conchitas, Santa María La Quebrada y San Martín Obispo señalaron que los elementos municipales, especialmente, los adscritos a la Subdirección de Tránsito, han comenzado a montar operativos en diferentes vialidades de este municipio para atribuir falsas faltas administrativas o violaciones al Reglamento de Tránsito del Estado de México, para extorsionar a los automovilistas y, en caso de que éstos se opongan, ejercen el uso de la fuerza.

LE ROBAN CARTERA Y CELULAR A UN AUTOMOVILISTA

El último caso denunciado públicamente ocurrió la madrugada de este domingo, cuando dos policías municipales le marcaron el alto a Oscar "N", cuando circulaba sobre los carriles centrales de la autopista México-Querétaro, a la altura de la colonia Las Conchitas y le ordenaron descender del vehículo sin explicarle el motivo de la falta por la que le habían pedido que saliera de la vía.

Según el testimonio del joven, ante la negativa de bajar de su automóvil, puesto que eran las 04:00 horas del domingo, el lugar permanecía oscuro y no había un motivo para detenerlo, ya que no se encontraba alcoholizado y sus documentos estaban en regla, los dos oficiales decidieron sacar sus armas y lo encañonaron.

Lo anterior, motivó a que el joven, de 29 años de edad, finalmente, accediera a bajar del vehículo y, al volverles al cuestionar el motivo de la detención, solamente recibió varios golpes que le provocaron un esguince, lesiones múltiples en el rostro y una sutura en la rodilla, bajo la amenaza de que lo presentarían ante el ministerio público local.

"Él trató en todo momento de zafarse y pese a que lo tenían sujeto de los dos brazos, logró agacharse, por lo que se les resbaló. En ese instante, mi hijo intenta correr hacia el automóvil, pero el otro policía le puso el pie y cayó, pero se pudo reincorporar y, desde donde estaba, activó la alarma del coche, por lo que los vecinos comenzaron a salir, mientras que los policías se subieron a su patrulla y huyeron. Cuando mi hijo se pudo incorporar, se revisó y se dio cuenta que, durante el golpeteo, le habían sacado la cartera y el celular", relata su madre Elizabeth Ramírez.

Los vecinos marcaron ese mismo día al 911 para pedir que se le asistiera; sin embargo, ninguna autoridad atendió el reporte de robo o intento de extorsión, por lo que los oficiales continúan operando con total impunidad.

SUMAN DENUNCIAS POR EXTORSIÓN Y ABUSO DE AUTORIDAD

El pasado 16 de agosto, el arquero de Los Loros de Colima en la Liga de Ascenso Mx y ex jugador del club Cruz Azul, Jair Peláez Correa, denunció que fue víctima de extorsión y hasta de secuestro exprés por parte de policías de Tránsito de este mismo municipio, quienes le habrían pedido 10 mil pesos para "garantizar el bienestar de su familia", luego de que fuera detenido circulando sobre la México-Querétaro, a la altura de Perinorte, por faltar al programa Hoy No Circula.

"Me pidieron que me identificara y mostrara mi licencia y tarjeta de circulación, las cuales mostré y me comentaron que me iban a multar y tenía que pagar. Accedí a hacerlo porque el error fue mío al circular sin consultar el programa y los policías me pidieron que los acompañara a la Comisaría de Cuautitlán Izcalli, para proceder a realizar el pago de la multa", comentó.

Sin embargo, desde que arribó al estacionamiento de la Comisaría General, los agentes comenzaron a amedrentarlo y amenazarlo con hacerle algo a su esposa e hijos, pese a que les pidió que le indicaran en dónde realizaba el pago; no obstante, éstos le exigieron la entrega inmediata de 10 mil pesos para dejarlo libre, por lo que, incluso, lo acompañaron a dos instituciones bancarias de la zona.

Instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública

Este mismo año, el periodista Jorge Contreras también fue detenido por integrantes de Seguridad Pública, en la zona de La Quebrada, en los límites con Tlalnepantla y Tultitlán, por documentar el momento en que dos elementos intentaban extorsionar a un transportista; en el lugar, el comunicador fue esposado, a pesar de que se identificó, para luego ser presentado ante el ministerio público por el delito de "usurpación de funciones", pero ante la negativa de iniciar la denuncia por no acreditarse el presunto delito, fue llevado a la Oficialía Conciliadora de Cuautitlán Izcalli, pero ahora por alteración del orden público. Horas más tarde, fue liberado porque no se acreditó ninguna falta.

SE INCREMENTAN LAS DENUNCIAS

La tercera síndica, Joanna Felipe Torres, reconoció que, en las últimas semanas, se han incrementado las denuncias o quejas de ciudadanos y automovilistas que circulan por esta demarcación, quienes han señalado los abusos y actos de corrupción que han cometido los integrantes de la corporación municipal, sin que, hasta el momento, el alcalde Ricardo Núñez Ayala haya impulsado alguna acción que impida o castigue este tipo de actos.

Señaló que este tipo de prácticas se han tolerado por parte de la administración municipal, pues, hasta el momento, no se ha sancionado o iniciado algún procedimiento en contra de los elementos, aun cuando existen abusos que el propio alcalde presenció cómo es el caso de la agresión que se cometió en contra de los vecinos de la colonia Ensueños, quienes se manifestaban pacíficamente sobre la Avenida Constitución en contra de la desaparición de un andador público y, hasta donde llegó la policía montada para atentar contra los manifestantes y agredirlos físicamente.

Argumentó que, tras estos hechos, se le solicitó al alcalde iniciar los procedimientos legales necesarios ante la Comisión de Honor y Justicia para sancionar a los elementos que cometieron el abuso de autoridad, pero el edil se dijo imposibilitado para hacerlo, a pesar de que es considerado el superior jerárquico de la policía municipal, por lo que fue ella quien tuvo que iniciar la denuncia ante este órgano interno y ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ante la que acusó como omisión del presidente municipal.

"Estos casos son algunos de muchos otros que han denunciado otro tipo de autoridades y los ciudadanos, donde el presidente (municipal), en lugar de abordar el problema de raíz e iniciar las investigaciones, defiende el actuar de sus directivos y del comisario, y ha sido omiso para iniciar procedimientos".

"Al alcalde se le olvida que no es el abogado o defensor de sus subordinados sino el defensor pueblo y de sus representados, quienes tienen que rendir cuentas y ser investigados, de no hacerlo, se está dando pie a que se sigan reproduciendo las malas prácticas y que lo hagan de manera descarada los elementos", apuntó.

CUAUTITLÁN IZCALLI, ENTRE LOS CINCO CON MÁS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Hasta el 01 de agosto, el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli se encontraba entre los cinco gobiernos municipales del Estado de México con más quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con 60 procedimientos iniciados, y entre los principales motivos por los que se iniciaron se encuentra el incumplimiento al derecho a la protección contra toda forma de violencia, así como a la debida diligencia.

(Sharira Abundez)