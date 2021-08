Se llevan hasta los generadores de luz; asaltan hospital de Azcapotzalco

A tres meses de que el centro de salud "Santiago Ahuizotla" retomara sus servicios gratuitos como radiografías y estudios clínicos, el nosocomio fue robado a pesar de contar con seguridad las 24 horas del día.

En la denuncia que fue presentada por las autoridades de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se lee que del hurto se percató uno de los elementos de vigilancia, quien notó que la cerradura de la puerta de una de las bodegas estaba forzada.

Al inspeccionar, el oficial notó que hacían falta algunos objetos. Al dar aviso a los directivos del centro de salud, los doctores se percataron que hacían falta diversas cosas, entre ellas dos plantas generadoras de luz, una de estas solar.

Sin embargo, sobre los responsables del atraco, ni las autoridades médicas, ni los guardias de seguridad aportaron información, pues aseguraron que no presenciaron los hechos. Y debido a que el nosocomio -que se ubica en la alcaldía Azcapotzalco- no cuenta con circuito cerrado, pues no se tienen imágenes del robo.

Hasta ahora las entrevistas que han realizado los elementos de la Policía de Investigación (PDI) en torno al caso, se presume que hubo participación interna, es decir que habría algún trabajador del centro de salud involucrado en el robo, ya que a pesar de contar con vigilantes los delincuentes lograron sacar las plantas de luz, que son artefactos que pesan más de 100 kilos y que miden más de un metro de ancho.

Fuentes de la Fiscalía capitalina indicaron a La Silla Rota que pese al hurto, la operación del nosocomio no se ha vio afectada de tal manera que el centro de salud tuviera que suspender sus servicios, mismos que fueron reanudamos en mayo pasado, tras haber sido suspendidos por la pandemia de la covid-19.

En marzo de 2020 La Silla Rota informó que diferentes hospitales y centros de salud de la Ciudad de México iban a enfrentar la pandemia del coronavirus con desabasto de medicamentos y entre afectaciones por robos de equipo médico.

En aquella ocasión se documentó que un trabajador del Hospital General de Balbuena adscrito a la Sedesa, había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) debido que en el inventario que realizaron de octubre pasado, y que concluyó un mes después, encontraron el faltante de diversos objetos asignados al hospital.

Para investigar su ubicación o quien pudo haber sustraído el material, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación CI-FVC/VC-3/UI-1S/D/00842/03-2020, donde fue anexado el stock de lo faltante.

na