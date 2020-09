Se investiga a exfuncionarios de Mancera por red de espionaje: FGJ

Especialistas de inteligencia y policía cibernética trabajan diversas líneas de investigación que podrían involucrar a todo tipo de nivel de ex funcionarios de la administración de Mancera luego de que se diera a conocer la red de espionaje encabezada por el ex jefe de Gobierno, informó el vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara.

Mediante una breve conferencia de prensa, Lara detalló que por orden de la fiscal Ernestina Godoy se abrieron varias líneas de investigación para conocer las actividades de la red de espionaje realizadas en la calle de Dr. Manuel Márquez en la colonia Doctores.

"Como parte de las diligencias llevadas a cabo, se han integrado la declaración de al menos 30 personas, trabajos de gabinete y de campo realizados por agentes de la Policía de Investigación, análisis de la Policía Cibernética, así como diversos dictámenes periciales (...) ya se realiza el análisis forense de diversos equipos de cómputo y archivos, para ubicar información relacionada a las distintas actividades", dijo el vocero.

Ulises Lara señaló que como se trata de una investigación en curso no se revelarán mayores detalles, pero reiteró que se investigará la colusión de los funcionarios de todos los niveles y "no se permitirá que quienes hayan usado las capacidades para la procuración de justicia o de cualquier otra encomienda de la administración pública para fines distintos a los que la propia normatividad les haya encomendado, no reciban el castigo que la ley señala, por lo que investigaremos a fondo hasta llegar a las últimas consecuencias".

Durante la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum habló del reportaje dado a conocer por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y dijo que es "indignante" el uso de recursos públicos para espionaje y para uso del cártel inmobiliario.

fmma