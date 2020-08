Se hunde el Parque Revolución de Naucalpan entre pandemia y obras

NAUCALPAN.- Aunque Guillermo Lucero se coloca todas las tardes en el Parque Revolución, desde hace 20 años, nunca había enfrentado una crisis económica tan grande como la de este año, pues, a partir de la contingencia sanitaria del covid-19, se refugió en su casa para no enfermar del virus de Wuhan; sin embargo, una vez que inició la reactivación económica, salió nuevamente a la calle, engalanado con su traje de mariachi, pero su sorpresa fue que el que ha sido su lugar de trabajo por mucho tiempo, permanece como una zona de guerra.

Y es que el Parque Revolución, ubicado en el centro de Naucalpan, fue totalmente destruido por el gobierno municipal, como parte del proyecto de rehabilitación que se lleva a cabo en toda la cabecera municipal y que fue iniciado desde la última semana del mes de abril.

Sin embargo, comerciantes formales e informales, artistas urbanos y vecinos de este lugar señalan que los trabajos avanzan de manera lenta, pues, a casi cuatro meses de que se iniciaron, la zona y, en especial, el parque, muestran un grave deterioro que no ha sido sustituido por nuevas obras que muestren la rehabilitación del mismo, lo que mantiene cerrado el tránsito vehicular y el cierre de calles.

Consideran que es un gasto innecesario

"Para mí, es un gasto innecesario, porque estamos en medio de una crisis económica en la que no hay trabajo y no hay flujo de dinero y con obras como éstas menos. Este parque estaba bien como estaba, ya lo había remodelado Angélica Moya hace unos años y otra vez vienen a abrir y a tratar de hacer un nuevo parque", señaló Guillermo.

Jesús Vargas López y su hijo, ambos locatarios de este lugar, coinciden en que las condiciones en que se encontraba el Parque Revolución no ameritaban su reconstrucción, ya que, hasta antes de la pandemia, se daban cita decenas de familias para deleitarse con la presentación de artistas urbanos y los espectáculos culturales que aquí se montaban, mientras consumían los diversos productos que se ofertan en las inmediaciones.

"Era un parque que estaba bien, no estaba descuidado y lo único que no funcionaba era la fuente; es más hasta estaba enrejado para que la gente lo cuidara, por eso creemos que no había necesidad de hacer esto. Además, si se veía venir un problema económico por el coronavirus, para qué hacer una obra que no se necesitaba, quizá no era el más moderno, pero cumplía con su objetivo", aseguró Jesús Vargas (hijo).

Aunque la obra se inició desde hace tiempo, los locatarios y vecinos afirman que el retraso en las obras se debe al poco personal que labora en el sitio, el cual no supera las cinco personas, quienes trabajan solo por cinco horas diarias, lo que atribuyeron a la falta de recursos del gobierno municipal para terminarlas.

No conocen el proyecto

De acuerdo con los comerciantes entrevistados, hasta ahora, desconocen en qué consistirá el proyecto de rehabilitaciónde este sitio, a pesar de que han insistido en que el gobierno municipal sostenga una reunión con ellos y se los presente, además de que les dé una explicación sobre el tiempo que van a implicar las obras, puesto que esto solo les ha traído pérdidas económicas.

"Este sábado, pasó personal del ayuntamiento a cada local para citarnos a una reunión este lunes, a las 14:30 horas, en lo que queda del parque; sin embargo, nadie llegó, nos dejaron plantados o, si cancelaron, nadie nos avisó, pero es momento en que nadie conoce qué se va a hacer en este lugar y para cuándo estará", aseveró Jesús Vargas (padre).

Las obras que se realizan en este lugar son resguardadas por la policía municipal, quien mantiene un cerco de seguridad para evitar el regreso de las centenas de comerciantes que existían en la zona poniente del centro de Naucalpan, además de impedir el tránsito vehicular, al tiempo en que solo permite el acceso a pie para quien desea llegar a alguno de los comercios de esta región.

"En mi caso, yo estoy perdiendo el 80 por ciento de las ganancias que tenía antes de la contingencia. Si bien la pandemia afectó a todos y provocó pérdidas, creemos que a nosotros nos está pegando más por las obras, porque la gente no está viniendo, no es un lugar cómodo para ellos y no sabemos cuándo puedan terminar porque ni siquiera nos han dicho que están haciendo", apuntó Juana Domínguez.

Guillermo, por ejemplo, actualmente solo está siendo contratado una vez a la semana, cuando antes llegaba a asistir a más de 10 eventos en siete días, lo cual se repite con las ocho agrupaciones de mariachis o norteños que históricamente se ubicaban en el parque.

"Son varios los factores que nos tienen así, la gente no tiene dinero y no se permiten aún las fiestas, pero tampoco es agradable esta imagen que tenemos y no se puede llegar hasta acá, por lo menos antes llegaba la gente y nos pedía dos o tres canciones y se iba, ahora ni eso pueden hacer. Esperemos que terminen pronto y si ya lo destruyeron que lo arreglen, porque eso va a reactivar la economía para todos", puntualizó el mariachi.

¿Hay proyecto?

En las últimas semanas, los integrantes del Cabildo han solicitado a la alcaldesa Patricia Durán Reveles que se les informe y se realice una presentación del proyecto a los locatarios y vecinos de la zona, pues, hasta ahora, nadie lo conoce. En la penúltima sesión ordinaria, la presidenta municipal solicitó a la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Oyoque, que se les entregara a todos los ediles la información del plan de rehabilitación de la cabecera.

Sin embargo, de acuerdo con la décima regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Paulina Pérez, solo se les entregó un listado de acciones que se están realizando en la zona, pero no se les dio a conocer cómo se conformará el proyecto integral en materia de movilidad, de urbanismo y comercial, y tampoco se les explicó a cuánto ascienden las obras que se ejecutarán con recursos del Plan Anual de Obra.

Por su parte, el Ayuntamiento de Naucalpan, a través de la Dirección de Comunicación Social, mencionó que pronto se dará a conocer el proyecto iniciado hace cuatro meses por parte de la Dirección de Obras Públicas.

Hace un mes, el secretario de Gobierno, Mauricio Aguirre Lozano, informó que los trabajos de rehabilitación del centro de Naucalpan registraban un avance de 90 por ciento en la zona poniente y de 40 por ciento en la oriente, entre los que se incluye la sustitución del drenaje y de la carpeta asfáltica, además de la reconstrucción de este parque que "representa la identidad urbana de esta región".

