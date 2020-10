Se fractura Morena en Congreso de Edomex por reducción de regidores

La reciente aprobación por mayoría de votos efectuada en el Congreso del Estado de México para reducir el número de síndicos y regidores en los 125 ayuntamientos y así ahorrar dinero, sacó a relucir la división que tiene el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tanto a nivel instituto político en el Estado como dentro de la Cámara de diputados.

Y es que para Luis Daniel Serrano Palacios, uno de los líderes morenistas en esta entidad federativa, se legisló al "vapor" y sin profesionalismo, ya que a dicha Ley le faltaron "candados" para evitar la posible corrupción entre quienes conformarán los cuerpos edilicios en 2022.

Mientras que para el diputado morenista, Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, se retrocedió en la vida democrática de los mexiquenses, además de que dicha reducción en los 125 ayuntamientos es inexacta en cuanto a los millones de pesos que se ahorrarán, pues se habla mil 200 a mil 500 millones de pesos, pero no hay cifra definida.

Incluso, este tema propuesto en un inicio por el Senador, Higinio Martínez Miranda e impulsado en la Cámara de diputados mexiquense por Regeneración Nacional, que es mayoría en el Congreso además de sus aliados, ha creado controversias que amagan con terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y es que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tanto en sus partidos como en los grupos parlamentarios, junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero éste solo en la legislatura estatal, han amagado con acudir a la máxima tribuna del país para interponer un recurso de inconstitucionalidad y echar abajo lo aprobado.

En el caso del diputado Gutiérrez Cureño, calificó lo aprobado como un abuso de su propia bancada, pues el argumento de ahorrar dinero, en realidad quita representatividad a la gente y el derecho a las minorías a ser presentadoras.

"Esta legislatura pudo haber legislado para que estos cargos no pudieran haber sido ocupados por familiares directos de los funcionarios en funciones, y más aún, que los regidores fueran electos por zonas geográficas y que tuvieran la obligación de rendir informe a sus electores, con esta disposición se le quita el derecho a las minorías a ser representados, lo que llevó muchos años de lucha a la izquierda, no podría yo, en mi carácter de representante popular avalar este abuso, me es indigno, me es vergonzoso", consideró el legislador morenista.

Por su parte, Serrano Palacios lamentó que ni el propio senador Higinio Martínez, ni los diputados de su partido, tengan un monto exacto del ahorro que habrá con esta reducción de sindicaturas y regidurías, cuando la iniciativa está centrada en el ahorro y austeridad, aunque el monto a calcular se podría obtener de la suma de los salarios de los 407 regidores que ya no habrá para 2022, de los cuales, 254 serían de mayoría relativa y 153 de representación proporcional.

"Yo sostengo que sí hay forma de calcular el ahorro, ¿porque lo digo?, porque están los salarios de los regidores y hay otros gastos que generan, lo que tiene que ver con el ISSEMyM, Higinio dice que el cálculo podría ser incalculable porque los regidores tienen una suerte de prebenda que volvía incalculable el ahorro, eso también me resulta muy preocupante porque pareciera que la iniciativa no ayuda a eliminar estas prebendas pareciera que entonces, desapareces un número de regidores pero quienes prevalecen aún pueden tener estas prebendas de vehículos, gasolina, ayudantes y asesores, entonces nos quedamos cortos atendiendo bien el asunto de la austeridad republicana, pero cortos", criticó.

Abundó que no todos los regidores y síndicos en el Estado de México ganan lo mismo, es decir, no se puede comparar el sueldo de quienes trabajan en el ayuntamiento de Tepetlixpa, Soyaniquilpan, o Polotitlán, con quienes están en Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca.

Respecto al intento que planean el PAN, PRD Y PVEM, de ir a la Suprema Corte, Daniel Serrano señaló que éstos partidos tienen poca autoridad moral para decirle a la ciudadanía que ellos lo han hecho mejor y con un discurso quieren plantear que irán por la ruta de la controversia constitucional.

"La suerte que podría correr esto creo que es de pronostico muy reservado, si bien es cierto que hay un cálculo poblacional para la representatividad, también es cierto que la legislatura tiene facultades para incidir en la modificación de la normatividad que impera en el Estado", finalizó.

En este sentido, el senador texcocano Higinio Martínez Miranda, retó a estas tres fuerzas políticas a que promuevan un recurso de inconstitucionalidad y en menos de una semana hasta se enfrasco con el presidente municipal de Huixquilucan, el panista Enrique Vargas del Villar a un debate en el tema, evadiendo el mismo y echándole al presidente municipal de Huixquilucan a los presidentes municipales de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez, de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas y a Elena García Martinez, de Tultitlán.

"Enrique Vargas desde ahora le digo que nos diga públicamente que significa el ahorro de cuatro regidores en Huixquilucan, que lo lleve al debate con datos, no solo el salario de los regidores, sus prestaciones, todo su equipo de apoyo de cada regidor, sus bonos que les dan, su gasolina, sus carros, todo lo que tienen los regidores, que los lleve puntualmente el señor Vargas a ese debate para que los confronte con los otros alcaldes, ahí se va a ver si hay ahorros en un municipio, en dos, tres, cuatro, cinco y luego los multiplicamos por 120 más en el Estado de México", acentuó Higinio Martínez.

A lo que el también Coordinador Nacional de Alcaldes de Acción Nacional contestó a través de su red social de Twitter: "Lo único que quedó claro es que usted no tuvo la altura para debatir y argumentar su reforma conmigo, cuando la tenga, estoy listo para debatir con datos y argumentos".

La primera en salir al frente fue la presidenta municipal de Metepec, Gabriela Gamba Sánchez, sin obtener una respuesta positiva o de aceptación por parte de Vargas del Villar.

Mientras que la semana pasada, en el afán de defender su iniciativa, el senador morenista arremetió contra el PRD en el Estado de México, al decir que se había convertido en un "llaverito" del PAN.

"¡Que no amenacen, no, que no adviertan!, que lo hagan (acudir a la SCJN), están en su derecho, si ellos creen, el PAN principalmente, porque el PAN es el que lleva ahí ahora de llaverito al PRD, a lo que queda del PRD, nada más antes que explique el PAN, ¿porque no quiere que disminuya el número de regidores en el Estado de México?, ¿porque no quieren que haya un ahorro significativo que puede servir para el problema que hoy tenemos económico, de salud o las demandas permanentes de la ciudadanía en nuestros municipios?", sostuvo el político.

Lo cierto es que en una semana, el Senador Higinio Martínez Miranda, "cobijado" por la mayoría del grupo parlamentario de Morena en la 60 legislatura mexiquense, se peleó, políticamente hablando, con el PAN, PRD y PVEM y retó al presidente municipal de Huixquilucan a debatir, pero al final reculó y sostuvo que mandará al debate a uno, a dos o a los que quiera el edil de Huixquilucan, lo cual no fue aceptado y Del Villar quiere sentado en el debate al controvertido morenista.

(Sharira Abundez)