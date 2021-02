Se están mercantilizando las vidas; soy una víctima más: "Miss Moni"

"Se está mercantilizando las vidas" de las víctimas del Colegio Enrique Rébsamen aseguraron familiares y el abogado de Mónica García Villegas "Miss Moni", luego de que un grupo de padres de los niños que perdieron la vida en el centro educativo pidieran más de 5 millones de pesos por cada fallecido como reparación del daño.

En un pronunciamiento que dieron a las afueras de las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, el defensor de la directora y dueña de la escuela que se derrumbó en septiembre de 2017, leyeron una carta escrita por "Miss Moni", en la que refiere de nueva cuenta que es inocente, "una víctima más", por lo que consideran injusta la sentencia de 31 años de prisión que se dictó en su contra.

"Ayer cumplí 56 años, mi segundo onomástico en prisión. Profundamente triste, pero no sola, he logrado en estos 17 de meses conocer personas que como yo atravesamos un calvario de injusticia y he aprendido que la mejor forma de enfrentar la adversidad es con la frente en alto", fue parte lo que escribió la maestra.





Al término de la lectura de la carta, Ricardo García, hermano de Miss Moni, afirmó que actualmente la familia está "en quiebra" por lo que les imposible pagar los 11 millones y medio que piden los familiares como reparación del daño, y que mucho menos podrían solventar el pago de cinco millones por víctima como lo solicitarán en la apelación que presentarán un grupo de los deudos.

"Confiamos en que con el tiempo en verdad llegue la justicia para mi mamá y todo se aclare porque ella es inocente. Desde un principio tuvimos acercamiento con los padres, porque eramos una comunidad, pero después se volvió mediático y ya no fue igual", declaró Mónica García, hija de la directora.

Hace una semana, un juez de Control sentenció a 31 años de prisión y le impuso un monto de 402 mil pesos como monto de reparación del daño a cada una de las víctimas del Colegio Enrique Rébsamen que perdieron la vida cuando el centro educativo colapsó durante el temblor de septiembre de 2017.

