Se empantanan diputados locales en alegatos sobre reforma al IECM

La discusión sobre la reforma al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) se empantanó en el Congreso capitalino, tras más de 10 horas de sesión que estuvieron llenas de controversia ya que la oposición trató que se pospusiera el análisis.

Eran las 10PM cuando la secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Marcela Fuente, continuaba la lectura de la Moción Suspensiva que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó, y que empantanó el inicio de la discusión del dictamen sobre las reformas que harán recortes al Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Fuente iba en la página 234 de un documento de 464 páginas. La lectura de la Moción comenzó poco después de las 4pm. Pero debido al número de páginas del documento, los diputados vieron diluirse la tarde escuchando a Fuente, a Fernando Mercado Guaida y a Xóchitl Bravo, leyendo páginas y páginas como si fuera un concurso de lectura rápida.

Pero la más veloz fue Ana López Baiguen, quien entró al quite después de las 10pm.

También hubo intentos de diputados de la oposición por alargar aun más el momento. Legisladores del PAN pidieron la palabra, priístas revisar el quórum, y el presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, los regañaba con su voz de trueno, pero también accedía a sus peticiones.

La discusión ante el Pleno del dictamen del IECM sacó chispas entre los legisladores. El presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, el morenista Temístocles Villanueva, acusó a los panistas y priístas de querer dar "un golpe técnico" por pedir que fuera sacado el dictamen de la orden del día, luego de que la oposición dijo que así lo habían votado los secretarios de la comisión; luego de una larga discusión con toma de tribuna y gritos, no procedió.

Fue cuando apareció la tediosa Moción Suspensiva que alargó la discusión del dictamen que debilitará al IECM. La coordinadora de Morena, Martha Ávila, al inicio de la sesión, preveía que a las 5pm se realizaría la discusión; el panista Federico Döring, luego de la toma de tribuna, preveía que fuera a las 9pm.

Pero a las 10pm la discusión aún no empezaba pues estaba empantanada en la lectura de un documento de 464 páginas.

El dictamen propone recortes en las unidades de fiscalización, género y derechos humanos, y concentraría atribuciones en quien presida el instituto, e incrementaría la falta de personal especializado.





Los ánimos se encendieron en la sesión

La sesión que comenzó alrededor de las 13:00 horas estuvo llena de interrupciones y antes de que se leyera la Moción suspensiva los ánimos se encendieron en el pleno e incluso el grupo Parlamentario de Morena denunció que la oposición trató de reventar la sesión.

El IECM pidió parlamento abierto sobre la discusión del dictamen que busca eliminar algunas direcciones, pero el presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, no aceptó, acusó el panista Diego Orlando Garrido.

"Le urge a morena aprobar dictamen en fast track con vicios de origen, por qué este maltrato a este organismo, y por qué usted, presidente, le niega la oportunidad al órgano de ser escuchado", dijo Garrido.

En la sesión, se retiraron algunos puntos de la orden del día para agilizar la sesión en el Congreso capitalino, donde este jueves 26 se discutirá el dictamen que propone el recorte a unidades del Instituto Electoral de la CDMX.

Para agilizar la sesión en el Congreso capitalino, se aprobó retirar algunos puntos de la orden del día, con el fin de que se discuta el dictamen que propone trasquilar unidades del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

El diputado Ricardo Rubio, del PAN, pidió que se retire el "infame dictamen" que busca hacer recortes al IECM, porque la junta técnica de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales así lo decidió, pero el presidente de la Comisión, Temístocles Villanueva, dijo que no puede ser un acuerdo, porque a él no se le convocó.

El diputado de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Royfid Torres, se sumó a la propuesta de retirar de la orden del día el dictamen del IECM, y además dijo que parece que "no hay condiciones"; mientras que el panista Diego Garrido pidió lo mismo para que no "se desborden las pasiones".

Tania Larios, diputada del PRI, señaló que el proceso ha estado lleno de inconsistencias, ya que la convocatoria fue entregada contraviniendo el reglamento del Congreso, pues la discusión debía ser 48 horas después de la convocatoria, enviada ayer.

Recordó que el reglamento establece que iniciativas con punto de acuerdo deberán distribuirse con 48 horas de anticipación en reunión de trabajo en que se someterá a discusión, que no se cumplió. Tampoco se permitió el parlamento abierto que solicitó la presidenta del IECM y no se les dio trámite, lo que viola los derechos de parlamento abierto.

En tanto, el morenista Fernando Mercado Guaida le pidió al presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino dejar de ser generoso y no darles la palabra a los de oposición, ya que buscan un proceso dilatorio y rehuir el tema. Señaló que no hay argumentos para retirar el dictamen, ya que no fue convocado al presidente de la comisión de Asuntos Político-Electorales.

Temistocles Villanueva, presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, dice que hay un intento de golpe técnico de diputados del PRI y del PAN. En la tribuna la priísta Tania Larios desplegó una manta con la leyenda "Morena, verdugos de la democracia".

El grupo parlamentario de Morena acusó que la oposición intentó reventar la sesión, al tratar de desconectar el sonido del salón del pleno para evitar que se votara el dictamen.

Gobiernos anteriores inflaron al IECM, dice Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo , se pronunció también sobre la reforma que se debate este jueves, al señalar que esto no pone en riesgo la autonomía del organismo, sino que busca adelgazar el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ya que autoridades anteriores lo inflaron.

Destacó que la reforma que está deliberando el Congreso capitalino sobre la reestructura del IECM "no afecta sus funciones sustantivas, sino sencillamente nos permite que haya un instituto esbelto y que se dediquen los recursos a lo que se requiere, a las elecciones, a la consulta del presupuesto participativo, a los Copacos, ese es el objetivo de lo que se está discutiendo el día de hoy".

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México indicó que en el periodo de 2012 a 2018 las autoridades inflaron al Instituto, ya que aumentaron 63% las plazas "para que fueran cuotas de los partidos políticos".

Blindan el Congreso capitalino para la sesión

El Congreso de Ciudad de México está blindado con vallas metálicas en calles aledañas y policías antimotines, mientras que el ingreso al Centro Histórico es prácticamente imposible.

Se reportan bloqueos de maestros y transportistas en Bolívar, Isabela Católica y Eje Central.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) están desplegados alrededor de la Cámara de diputados capitalina, debido a que se prevén manifestaciones.

Este jueves se llevará a cabo la discusión en el pleno del Congreso de la reforma al Instituto Electoral de Ciudad de México.





El operativo policial se desplegó en la esquina de Allende y República de Venezuela y Tacuba, así como República de Cuba y República de Chile.

La calle de Donceles permanece cerrada desde el Eje Central Lázaro Cárdenas hasta el cruce con Allende y posteriormente hasta República de Chile.

Agentes de tránsito efectúan cortes a la circulación en calles cercanas al Congreso local.

Previo a la sesión del Congreso, la diputada Tania Larios señaló que el partido de Morena intentará desaparecer cinco unidades especializadas y dos áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

De igual forma, la diputada publicó que propone mejor desaparecer dicho partido ya que, de acuerdo con Larios, no se permitirá que la democracia se pierda en la ciudad.

"No permitiremos que sepulten la democracia de la ciudad! Sigan la transmisión del @Congreso_CdMex", señaló en su publicación.

El Congreso de la Ciudad de México votará este jueves una reforma para reestructurar del Instituo Electoral de la capital.

Sin embargo, los consejeros y organizaciones de la sociedad civil hicieron llamado a que se aplace la votación y que sea el mismo IECM el que decida cómo se realizarán los cambios.

Asimismo, la Comisión Permanente de Vinculación con Órganos Externos (UTVOE) de este organismo solicitó este miércoles una reunión urgente en donde participaron integrantes de la Red de Observación Electoral y de Participación Ciudadana y de la Red Voto Chilango.

Por su parte el Congreso, en caso de aprobar esta iniciativa, eliminará a las unidades técnicas de Fiscalización, de Vinculación con Organismos Externos, de Género y Derechos Humanos, de Calidad, de Archivo, Logística y Atención y el Centro de Formación y Desarrollo.

De igual forma, la consejera electoral, Ericka Estrada Ruiz indicó que el IECM tiene la responsabilidad de ser eficiente y que dicha reestructuración se haga de manera profesional a través del cuidado de todas las funciones y que se haga desde casa.

