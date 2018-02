INFRACCIONES CDMX

Se disparan multas 230% por exceso de velocidad

Expertos señalan que los capitalinos prefieren pagar a perder el tiempo, como pasaría si vas a dar al Torito al no superar la prueba del alcoholímetro

REDACCIÓN 13/02/2018 08:27 a.m.

A capitalinos no les importan las multas por exceso de velocidad (Especial)

En la Ciudad de México se presentó un aumento de 230 por ciento en infracciones por rebasar los límites de velocidad.

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el número de multas pasó de 2 millones 160 mil 432 entre enero y octubre de 2016 a 7 millones 129 mil 579 multas en el mismo periodo de 2017.

A los automovilistas no les preocupa pagar multas por exceso de velocidad, pues no les implica perder tiempo en detenciones como sucede con el alcoholímetro, consideró Saúl Alveano, gerente de seguridad vial de la organización no gubernamental WRI México.

"La gente de esta Ciudad se comporta de manera distinta que cuando está en otros países, no se trata de considerar razonable una velocidad o no, lo cierto es que somos malísimos en obedecer las reglas, cruzamos la frontera y somos otros, esto tiene que ver con un tema cultural", contó a Reforma.

"Podrá haber puntos en vialidades donde el automovilista pueda rebasar los límites de velocidad, pero también debe considerar que en cualquier momento se puede encontrar con un peatón o un ciclista y entonces su reacción va a ser más tardía y puede causarle la muerte a alguien", añadió.

Los ciudadanos capitalinos prefieren una sanción económica porque no les implica perder tiempo, en tanto han decidido no viajar bajo los influjos del alcohol para no ir al Torito, detalló.

Eugenio Riveroll, director de la empresa de movilidad SinTráfico, indicó que en vialidades como Revolución, Viaducto, Insurgentes Sur y Melchor Ocampo, los ciudadanos se relajan y creen que no serán captados por los radares.

A su vez, Rafael Tato Palma, director de Infracciones de la Subsecretaría de Tránsito, comentó que es por la noche cuando más se rebasa el límite de velocidad.

