Se disparan fallecimientos por covid en Chalco: 14 en 24 horas

CHALCO.- Del 14 al 15 de diciembre, en tan solo 24 horas, fallecieron 14 personas por la covid-19 en Chalco, Estado de México. Su hospital del IMSS número 71 ya se encuentra sin disponibilidad de camas para atender a las personas contagiadas, pero aun así, sus plazas, comercios y tianguis están a "reventar" de consumidores.

Lo peor es que los comerciantes se niegan a cerrar a las 17:00 horas tanto en el municipio de Chalco, como en Texcoco, Ecatepec, Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl, entre otros municipios, donde los inspectores y policías municipales se han confrontado con los dueños de los negocios para obligarlos a cerrar.

El gobierno del Estado de México pidió a los alcaldes a que adoptaran la medida de que a partir del lunes 14 de diciembre, todos los comercios establecidos, plazas, tiendas departamentales, espacios culturales, deportivos, parques, zoológicos, áreas naturales, cines y teatros.

Sin embargo, los miles de ambulantes que se distribuyen en los municipios y los dueños de comercio pequeños, así como grandes se niegan a cerrar sus puertas y las mantienen abiertas hasta las 21 horas.

LA RESISTENCIA DEL COMERCIO EN TEXCOCO

Comerciantes de Texcoco se negaron acatar las indicaciones del gobierno del estado de México, de cerrar sus negocios a las 17 horas, diciendo que mientras tiendas y plazas grandes como Aurrera, Electra, Oxxos, Walmart, entre otros, no cierren, tampoco lo harán ellos.

El Director de Regulación Comercial de Texcoco, Israel Castillo Rodríguez, dijo que por más que le pedían a los comerciantes de la Plaza Bicentenario que acataran la disposición de cerrar a las 17 horas, éstos se negaban hasta que las grandes plazas también cerraran a esa hora.

"Todos parejos, todos parejos" exigían los comerciantes para que el ayuntamiento de Texcoco también cerrara los comercios de empresas transnacionales.

"Nosotros también tenemos necesidad, no sólo los de Elektra", dijo una de las vendedoras.

Centro de Texcoco

"Tenemos hambre, señor, tenemos hambre, así como ellos tienen hambre también nosotros tenemos hambre", decían en su defensa.

Asimismo, le reclamaron al funcionario municipal que también el gobierno de Texcoco permite que los bares estén abiertos.

CHALCO, UN MAL EJEMPLO

En este municipio también los comerciantes se niegan a cumplir con el cierre a las 17 horas y se llegan a confrontar con los inspectores de comercio y vía pública.

Esto, a pesar de que la Dirección General de Epidemiología del Gobierno federal estableció que tan sólo el reporte del 15 de diciembre en Chalco tuvo 14 personas fallecidas por la covid.

El número de contagiados era de 4 mil 805, mil 685 sospechosos y 649 fallecidos.

Sin embargo, estas cifras no influyen en el ánimo de los comerciantes y consumidores chalquenses, ya que por ser época navideña, les era imposible bajar sus cortinas a las 17 horas a pesar de la orden del Gobierno del Estado de México para bajar los contagios.

En ciertos momentos, Chalco tiene más fallecidos que en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec que ocupan los primeros lugares en contagios en todo el Estado de México.

Juan Hugo de la Rosa García, alcalde de Nezahualcóyotl, informó que tiene nueve personas fallecidas por la covid en un día.

Ese municipio que limita con la alcaldía de Iztapalapa, llegó a los mil 704 muertos, 13 mil 136 contagiados y tiene 915 activos que pueden contagiar a otros habitantes de Nezahualcóyotl.

ÚNICO LUGAR PARA HACER PRUEBAS COVID EN NEZA

Francisco Javier Brito y la señora Martha Inés Rincón, ambos de la tercera edad, buscaron el Centro de Salud El Vergelito, ubicado entre calle Madrugada y 4ª Avenida, de la colonia Benito Juárez, es el único lugar donde se pueden conseguir pruebas rápidas para detectar al virus.

Pero desde el pasado lunes, uno de los equipos sufrió un daño mecánico, lo que provocó que se suspendiera la atención a quienes buscan realizarse la prueba rápida.

Así que la pareja se tuvo que mover a la Ciudad de México para buscar un laboratorio para hacerse una prueba con el resultado positivo.

Ahora, no saben a dónde acudir para tener un tratamiento adecuado con respecto a su edad, ya que los hospitales están llenos y no tienen dinero para pagar un particular que también tienen cupo a su máximo.

PIDEN "ALERTA MÁXIMA" PARA NEZA

El ex alcalde de Nezahualcóyotl, Víctor Manuel Bautista López, señaló que esta ciudad ya debe ser puesta en "alerta máxima" por sus más de 100 personas contagiadas por día.

Recordó que en Nezahualcóyotl hay más de 120 mil personas que oscilan entre los 75 y 90 años de edad, y son los que tienen un riesgo elevado de ser contagiados y perder la vida.

Dijo que los hospitales Gustavo Baz Prada y La Perla, tienen una profunda crisis de atención médica, ya que desde el pasado 12 de diciembre, no admiten a pacientes con covid 19.

SIN TANQUES DE OXIGENO PARA CONTAGIADOS

Dijo que cada día la situación es más crítica en Nezahualcóyotl, luego de que las personas que están contagiadas y encerradas en sus hogares, no tienen acceso a tanques se oxígenos porque sus familiares no los consigue.

"Hasta el día de ayer no había manera de adquirir o recargar tanques de oxígeno, pues los dos centros privados que son una farmacia en la colonia Benito Juárez y otra en la colonia Vicente Villada, había filas de más de 100 habitantes queriendo comprar o recargar tanques de oxígeno", estableció en el alcalde.

Propuso que las autoridades de salud que instalen junto con grupo INFRA, más de 20 espacios móviles para que la gente pueda adquirir tanques de oxígeno o recargar los mismos, pues "se avecinan tiempos de gran demanda y necesidad del oxígeno médico".

ENDURECEN MEDIDAS EN ECATEPEC

El municipio de Ecatepec es el único en el Estado de México que se ha "declarado" en semáforo rojo pero no así baja la movilidad de personas y vehículos.

El comercio está en su mayor auge por ser época navideña, a los que el ayuntamiento tuvo que endurecer sus medidas para obligarlos a cerrar.

Personal del gobierno municipal recorrió cerca de cinco kilómetros de la avenida Adolfo López Mateos (R1) para supervisar que los establecimientos comerciales cumplan con las disposiciones sanitarias para reducir el riesgo de contagios de covid-19.

Cuatro establecimientos comerciales fueron suspendidos por incumplir con las medidas sanitarias básicas como contar con señalización y utilizar cubrebocas y gel antibacterial, que son necesarias para funcionar durante la actual emergencia sanitaria por la covid.

José Bautista Pérez, director de Gobierno municipal, informó que la mayoría de comercios están cumpliendo, pero "también hay otros que no están atendiendo estas medidas, por lo que se procedió a colocar sellos de suspensión provisional".

(Sharira Abundez)