Se deslindan de otorgar datos de presuntos implicados en multihomicidio de Tultepec

"Respecto a la publicación en un medio sobre la supuesta identificación de quienes cometieron homicidio de 8 víctimas en Tultepec, la Fiscalía Edomex aclara que no es información oficial de esta institución, las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos continúan" se escribió en el comunicado. No obstante, la institución no negó lo difundido.