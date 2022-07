Se deslinda presidente del InfoCDMX de informe sobre Línea 12 del Metro; ve sesgo

"No es abierto compartir un documento con 15 minutos de anticipación, no someterlo a consideración de las ponencias para enriquecerlo, no es abierto no haber consultado información del área de la Secretaría técnica y de comunicación. Para mí eso hubiera sido apertura, que se hubiera socializado y cocreado y ahí sí podríamos hablar de documento abierto y sin ningún tipo de sesgo", criticó.