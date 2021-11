Se deja de combatir la corrupción por asfixia presupuestaria, alertan

El Comité de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que forma parte del Sistema Anticorrupción capitalino, desde que comenzó, en marzo de este año, opera sin recursos económicos para su funcionamiento, pese a que la Constitución local establece que debe contar con ellos.

Así lo afirmó uno de los integrantes del Comité, Edwyn Cuitláhuac Ramírez, en entrevista con La Silla Rota.

Si quisiéramos tener una reunión presencial no tenemos oficinas, entonces todas las reuniones han sido virtuales, pueden verlo en la página, ahí están las minutas. También es cierto que se limitan ciertas acciones, no tenemos una dirección, instalaciones, ni para tóner, impresora, ni plumas y hasta tener copias se vuelve complicado

Se le preguntó al comisionado qué ocurre si no hay recursos para implementar el sistema local anticorrupción. Respondió que los dos problemas que más afectan a los mexicanos son la inseguridad y la corrupción, presentes en la vida cotidiana de cualquier ciudadano, y en la capital su análisis y combate está pendiente.

Si no se asignan los recursos para que el sistema anticorrupción de la CDMX funcione, se está dejando de combatir la corrupción. Por ejemplo, al no tener una política anticorrupción en la CDMX, no se puede atender la prevención, el fomento a la cultura de la legalidad, la debida administración de los recursos públicos, la adecuada administración de riesgos y la promoción de la cultura de integridad en el servicio público, advirtió

"Hechos tan lamentables como lo sucedido en la Línea 12 del Metro o tan cotidianos como la serie de dádivas que se tienen que dar todos los días a los servidores públicos de la capital para un trámite o un servicio, no pueden combatirse si no se tiene la claridad de qué y cómo se tiene que atacar. Es la prevalencia de la impunidad", continuó.

¿Se sienten financieramente acosados?

Más que acosados, cualquier entidad sí le cierras la llave de los recursos, está destinada a que no pueda cumplir los objetivos y a desaparecer por inanición. No nos hemos sentido acosados, pero sí de que no hay voluntad para inyectar estos recursos. No se puede hacer lo que la Constitución y la ley dicen.

Explicó que, además de no tener ingresos, los integrantes del CPC no pueden tener otro empleo para evitar caer en conflicto de interés. Dos de los comisionados, el presidente Edgar Téllez y Jorge Vázquez renunciaron a sus trabajos para irse al CPC. El primero estaba en la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México; y el segundo, en la Fiscalía de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República.

Yo soy docente de asignatura, ni siquiera de tiempo completo en la FCPyS de la UNAM y con ahorros propios he venido solventando mis gastos

Otra integrante designada, Hilda Nucci, al ver la situación de que no había recursos, presentó su renuncia como integrante del CPC del Sistema Anticorrupción el 13 de abril pasado. Se mantuvieron el presidente, Edgar Téllez, Ilián Maldonado, Jorge Vázquez y Edwyn Ramírez.

¿Como es vivir fuera del presupuesto?

Muy complicado, se atravesó esto de la pandemia, se hacen reuniones por zoom y lo que tenemos es con recursos propios para conseguir un teléfono, una computadora y acceso a internet. Formalmente está integrado, pero materialmente es inoperante.

La Red Nacional de CPC hizo un pronunciamiento a favor del comité de participación ciudadana capitalino, que exhortó a las entidades responsables de la implementación del sistema local Anticorrupción de la Ciudad de México a sufragar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y apegarse a la Constitución y respetar las disposiciones legales para implementar y poner en marcha el Sistema Local Anticorrupción de la CDMX.

"Es inaceptable que la capital de los Estados Unidos Mexicanos no tenga una política anticorrupción que permita de una manera eficaz y eficiente el combate a un fenómeno que ha ocasionado tanto daño a la sociedad y que se ha permeado en las instituciones gubernamentales".

UNA PÁGINA MODESTA

Al abrir la página de Internet del Comité de Participación Ciudadana, lo primero que se ve es un mensaje alusivo a su falta de recursos:

"Los integrantes del CPC de la CDMX no tienen ingreso asignado hasta el día de hoy y han tenido que actuar con recursos propios, cualquier cambio se hará del conocimiento, por lo anterior, no cuentan con los contratos de honorarios ni con domicilio para recibir correspondencia, el Órgano de Gobierno deberá de cumplir lo establecido en el artículo 17 de la Ley del Sistema Local Anticorrupción".

Ramírez recordó que, a finales de 2020, el Congreso capitalino nombró una comisión de selección de 9 personas para que a su vez eligiera al CPC, y sus integrantes fueron designados en marzo de este año.

Una de las tareas que por ley debería hacer el CPC es establecer el Comité Coordinador del Sistema local anticorrupción, integrado por el titular de la Auditoría Superior, por el de la Fiscalía anticorrupción, los de los tribunales capitalinos Superior de Justicia y el de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia, el Consejo de Evaluación y la Secretaría de la Contraloría.

"La misma persona que preside el CPC, Edgar Téllez, es también el presidente del comité coordinador. Sin Comité de Participación no podía haber Comité Coordinador, entonces nos dimos a la tarea de instalarlo. La Ley del Sistema Anticorrupción señala que la Secretaría Ejecutiva debía iniciar operaciones a más tardar los 30 días siguientes de la sesión del Comité Coordinador, eso debió pasar en mayo o junio, y no sucedió, pero porque nosotros enviamos una terna al comité coordinador, hacemos ese filtrado de la terna, no hubo situación de equidad o paridad de género, nos lo regresaron, debimos hacer otra convocatoria, nos la aceptaron y ahí es cuando se designó como secretario técnico del Secretariado Ejecutivo a Jesús Robles Maloof.

Llevamos 13 sesiones ordinarias, 8 extraordinarias, dos convocatorias para elegir la terna de secretariado técnico, dos convocatorias para de titular de Contraloría interna del Congreso y otras actividades que nos mandata la ley y la Constitución. Pero de entonces a ahora, no ha habido recursos para el Sistema local anticorrupción, en consecuencia, tampoco para el CPC, lo que además es un mandato de ley, no es que nosotros lo estimemos pertinente, lo creamos loable o creemos sean buenas prácticas, no, es un mandato de ley

NO SE HICIERON LAS PREVISIONES

El comisionado recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción se estableció y, por mandato constitucional, debía replicarse en las 32 entidades. La Ciudad de México es de las que más retrasos registra porque, aunque la extinta Asamblea Legislativa aprobó una ley anticorrupción, en la primera legislatura del Congreso local, Morena la impugnó al considerar que había "vicios procedimentales" y, hasta febrero de 2020, se aprobó la ley anticorrupción capitalina.

Luego, el Congreso eligió una comisión de selección que propuso a los integrantes del CPC, que fueron electos por los diputados a fines del 2020.

Explicó que la anterior legislatura del Congreso, en el presupuesto aprobado para este 2021, estableció una forma atípica sobre cómo asignar recursos al sistema local. En un séptimo transitorio estableció que las previsiones presupuestarias se iban a repartir entre las entidades integrantes del comité coordinador y que iban a establecer una cantidad a la instalación del sistema.

Pero el presupuesto no precisó los porcentajes o montos que las entidades que conforman el Comité Coordinador deberían aportar.

En las sesiones de órgano de Gobierno del Secretariado Ejecutivo solo participa el presidente, pero por lo que hemos visto en las reuniones los integrantes del Comité han señalado que no se hizo una disposición para aplicarlo al Sistema Anticorrupción

"Es lo que he escuchado y si bien es cierto no ha habido una notificación formal, en esas reuniones grabadas en YouTube han dicho que no hay los recursos ni se hicieron las previsiones. Sí nos parece que no están atendiendo el mandato del Congreso", dijo Ramírez.

Aunque el Congreso también tiene responsabilidad, ya que debió establecer la cantidad específica para la secretaría técnica del sistema local para cuando fuera constituida este año. "Obviamente al no existir cuando se aprobó el presupuesto, no se pudieron radicar los recursos, pero si poner que al cumplirse ciertos requisitos se bajaran los recursos", añadió el integrante del CPC.

La situación podría repetirse el próximo año, ya que hay versiones de que la Secretaría de Administración y Finanzas tiene previsto que se aplique la misma fórmula de 2021.

Un transitorio en estos términos nos parecería terrible. Sería la misma suerte en 2022

LOS GASTOS

El comisionado compartió con La Silla Rota algunas notas de gastos realizadas estos meses, como la compra del dominio del sitio de internet y su alojamiento por tres años, que costó 377.64 dólares, equivalente a unos 8 mil pesos mexicanos; y un viaje del presidente del comité Edgar Téllez, a Nayarit, en octubre pasado, para una reunión de la Red Nacional de CPC, por 7 mil pesos, más 1 mil 200 pesos de hotel.

Además, un pago a una empresa para hacer en la página una encuesta sobre percepción de corrupción, con un costo de 1 mil 75 pesos; gastos de papelería en abril por mil 140 pesos, y cartucho de tinta por 709 pesos, entre otros

El resto de los integrantes comenzó a hacer algunas de sus funciones no solo sin cobrar, sino también poniendo de su bolsillo para publicar el sitio de internet, registrar la marca ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual o para imprimir o enviar oficios.

Recibieron el apoyo del InfoCDMX para alojar su sitio de internet ahí, pero al ser el comité un órgano ciudadano y no de funcionarios, consideraron que debían tener su propia identidad, y eso implicaba recursos. "Ni modo, a meterle de nuestra bolsa", acordaron.

SITUACIÓN DE INANICIÓN

"El modelo está previsto para que todos los CPC de México, no sólo el capitalino, sufraguen sus propios gastos, [...] pero sin medios para desempeñar acciones podemos estar en franca situación de inanición, porque de marzo a noviembre no se ha avanzado nada. Hay un punto de acuerdo de los diputados donde expresan la preocupación de que no se haya echado a andar el sistema local anticorrupción".

¿Como impacta al sistema nacional?

En el sistema, parte de una de sus piezas centrales es que participen los 32 sistemas, si están en funcionamiento y cada quien hace lo que debe hacer, se establecen políticas nacionales. Si estos parámetros coinciden o son acompañados y hay corresponsabilidad de las entidades, no puede ser posible que la capital de México no este participando y aportando insumos que necesita el sistema nacional. Cada entidad es un soporte fundamental, si uno funciona a medias no se termina. Afecta de manera muy importante que no esté operando.

El 28 de octubre pasado, el diputado de la Asociación Parlamentaria Ciudadana Royfid Torres propuso un punto de acuerdo al pleno del Congreso capitalino para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asignar recursos suficientes en el presupuesto del 2022 al Secretariado Ejecutivo del Sistema Local Anticorrupción, para garantizar su efectividad.

"El sistema local debe tener personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión y para cumplir sus atribuciones y objetivos contará con una estructura operativa eficiente y por lo tanto el Congreso deberá asignarle año con año el presupuesto suficiente para el ejercicio integral de sus funciones", fue parte del argumento usado en la propuesta.

En entrevista con La Silla Rota, el legislador consideró que el propio diseño del sistema local anticorrupción no está muy claro, como que los integrantes del Comité organizador sean ciudadanos y aporten tiempo para coordinar estos trabajos, pero que no tienen una relación laboral.

El problema es que estamos entrampados en un sistema local que no ha arrancado y no hay voluntad del gobierno para destinar recursos. Están operando con sus propios recursos, cada una de las dependencias que integran el sistema debe asignar una parte de su presupuesto para su participación, cosa que no han hecho









