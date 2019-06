"Se debe indagar fabricación de culpables en Edomex"

El director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero del Estado de México, Antonio Lara Duque aseguró que desde la sociedad civil se deberá presionar para colocar en la agenda una investigación en torno a la fabricación de culpables durante el gobierno de Eruviel Ávila, y no solo propiciar la liberación de los “injustamente presos”, sino de sancionar a los responsables.

“Esto se tiene que hablar entre la sociedad, porque lo que no se nombra no existe y esto es un avance importante. Además se tiene que propiciar la recuperación de la libertad de las personas inocentes que están injustamente presas”.

Agregó que luego del reportaje es impostergable una serie de investigaciones al más alto nivel y no solo en el estado, sino que se tiene que llegar a la competencia federal. Remarcó que si los jueces y ministerios públicos no logran entender que en sus manos está la libertad y la vida de personas con historias, familia y expectativas, la situación no cambiará.

“Si el ministerio público no reconoce que no puede echar adelante una acusación penal basada solo en testimonios y el juzgado no reconoce que no puede permitir al MP que solo haya testimonios, sino que también existan evidencias técnicas y científicas, generaría que una persona culpable no tenga forma de negar su responsabilidad, también ocasionaría que aquellos inocentes no estén pagando un delito que no cometieron. Ese es el gran reto”.

El defensor de derechos humanos celebró que el reportaje titulado “Edomex: fábrica de culpables”, pone de relieve una situación que ha ocurrido desde hace muchos años. Destacó que más allá de las cifras que se revelan en la investigación de La Silla Rota y “de por si son impactantes”, lo estremecedor son los testimonios de historias de vida y familias destruidas por un sistema de justicia.

“Como bien apunta dicha investigación, las víctimas tienen características socieconómicas y culturales muy claras. Hay muchas historias de personas encarceladas y familias enteras que fueron vapuleadas por un sistema de justicia que no funciona y lo único que hace es mantener la impunidad en un alto estándar porque los inocentes están en la cárcel y quienes cometieron delitos suelen mantenerse en libertad”.

Reiteró que en estratos bajos con condiciones socieconómicas más precarias es donde el mal funcionamiento del sistema de justicia en el Edomex se ha ensañado, en especial con los jóvenes.

“Eso hay que reflexionar, ya que en términos sociales nuestro estado, donde se centró la investigación, va a terminar pagando una factura alta cuando sus jóvenes lejos de estar en las Universidades, en programas de estudio o en un trabajo construyendo el país, están en prisión. Eso nos tiene que llamar la atención.

Explicó que el Centro Zeferino Ladrillero, junto con otras organizaciones, han denominado a las personas inocentes que están en la cárcel como “los injustamente presos”, ya que la diferencia conceptual con los “presos políticos” es que los primeros no realizaban un trabajo de defensa de derechos humanos y no participaban en la vida pública de su comunidad, pero que se encuentran recluidos por un mal funcionamiento del sistema de justicia penal.

Lara Duque señaló que la invisibilidad de los falsos culpables es otro grande muro para acceder a la justicia. “Si estamos en un país en donde todo mundo sabe que la mayoría de los presos son inocentes algo no estamos haciendo bien y evidentemente tiene que cambiar”, sentenció.

La Silla Rota consultó a los implicados y no tuvo respuesta.

