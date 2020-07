Se cura de covid y regresa a hospital a atender a contagiados

"A partir de ser diagnosticada los principales pensamientos, sobre todo por la patología de base, es 'me voy a complicar', es un pensamiento catastrófico por lo que se estaba viviendo en ese momento y se sigue viviendo hasta ahora, pero traté de mantener la calma, vigilar mis signos vitales, de apoyarme en las personas que tenía cerca o con las que me podía comunicar. Necesitaba regresar, necesito dedicarme a esto, necesito atender pacientes, es para mí vital, entonces no podía porque me contagié", expresó.