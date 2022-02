Se coordinan alcaldías del Edomex y de la CDMX para hacer la región más segura

Huixquilucan, Méx.- En una de las regiones más afectadas por la delincuencia, alcaldías limítrofes del Estado de México y de la CDMX se coordinan para inician acciones de prevención y para inhibir los actos delictivos en la región norponiente del Valle de México, mediante operativos conjuntos.

Al realizar un evento conjunto donde participaron alcaldes de Naucalpan, Huixquilucan, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, anunciaron acciones en común que realizarán a partir de ahora y donde participarán sus respectivas corporaciones policiacas en coordinación, "para la prevención social de la delincuencia y la violencia", como lo dijo la alcaldesa de Huixquilucan Romina Contreras Carrasco.

(Foto: Especial)

En el evento inaugural del inicio de los operativos anunciaron una serie de medidas que contemplan el intercambio de información, acciones preventivas conjuntas, el desarrollo e intercambio de información desde la bases de datos, y seguimiento a través de cámaras de videovigilancia ante delitos cometidos en flagrancia, entre otros.

Trascendió que el objetivo para quienes encabezan esa coordinación entre dos municipios mexiquenses y dos alcaldías de la Ciudad de México, es el de lograr hacer de esta región, la más segura del Valle de México, combatiendo delitos como los robos a casa-habitación, a transporte público, a negocios, de vehículos y a cuentahabientes, entre otros.

Con base en lo anterior las presidentas municipales y los alcaldes de Cuajimalpa, Huixquilucan, Miguel Hidalgo y Naucalpan, Adrián Rubalcava Suárez, Romina Contreras Carrasco, Mauricio Tabe Echartea y Angélica Moya Marín, firmaron un convenio de colaboración para blindar las zonas limítrofes del norponiente del Valle de México, a través de la implementación del Operativo Conjunto "Prevención del Delito", con el que se busca inhibir la incidencia delictiva.

Romina Contreras, alcaldesa de Huixquilucan destacó la importancia del compromiso que han mostrado sus homólogos para hacer posible la implementación y desarrollo de este operativo permanente, buscando disminuir la incidencia delictiva, con estas medidas que aplicarán desde ahora en los límites entre el Estado y la Ciudad de México.

Romina Contreras destacó que, "hasta ahora, Huixquilucan ha logrado reducir la incidencia delictiva en cerca del 40 por ciento, por lo que este despliegue operativo coordinado permitirá seguir frenando a la delincuencia y mantener a este municipio como el más seguro del Estado de México, pues no habrá impunidad para quien cometa un delito".

(Foto: Especial)

En su turno el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, resaltó que, como parte de estas acciones, habrá intercambio de información de las detenciones y carpetas de investigación que se inicien, con el objetivo de crear estrategias más específicas para combatir a la delincuencia.

Dijo que de esta manera los dos municipios y las dos alcaldías, reaccionarán de manera oportuna para la detención de delincuentes, ya que la coordinación con otras demarcaciones en materia de seguridad ha dado buenos resultados.

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, destacó que ese operativo permitirá que los delincuentes no vean a las colindancias como un espacio libre para cometer delitos, al considerar que pueden huir o tener una salida fácil por un territorio vecino, por lo que con esta coordinación permanente se envía el mensaje de que habrá cero tolerancia al crimen.

Tras reconocer el esfuerzo que llevan a cabo las policías de las cuatro alcaldías y municipios, resaltó que, al conjuntar esfuerzos, las autoridades locales demostrarán que cuentan con corporaciones honestas y comprometidas, a quienes también se les dignifica, con el fin de que la propia ciudadanía los reconozca y respete.

Y la alcaldesa de Naucalpan Angélica Moya, indicó que el Operativo Conjunto es el inicio de una estrategia de seguridad integral que permitirá que la lucha contra la incidencia delictiva rebase los límites territoriales, y atender la legítima preocupación del combate a la delincuencia desde el origen.

"La seguridad es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, sin seguridad no hay tranquilidad, sin tranquilidad no hay paz, y si no hay paz, no hay futuro. Si municipios y alcaldías vecinas estamos coordinados, estableceremos una estrategia de unidad que dará resultados en el futuro próximo", recalcó.

Luego de firmar el convenio referido los cuatro alcaldes realizaron e día un recorrido por las avenidas de los Bosques, Stim, Bosques de Reforma, Paseo de los Ahuehuetes Norte, de las Fuentes y Fuente de las Águilas, puntos que serán vigilados de forma permanente por las cuatro corporaciones para que sigan siendo lugares seguros para el tránsito de personas y vehículos.

El 26 de enero autoridades municipales de Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla, firmaron un convenio para el carril confinado intermunicipal, donde el munícipe Marco Antonio Rodríguez Hurtado habló del inicio de la agenda para combatir problemas sociales en común, que incluye el formalizar una Policía Metropolitana con operativos que rebasen las fronteras entre una y otra alcaldía.

En esa fecha se dijo que se buscará también coordinación con las alcaldías capitalinas de Gustavo A Madero y Azcapotzalco, para que también se integren al proyecto de Policía Metropolitana para ampliar los horizontes de la seguridad, "buscaremos que en las calles, en los parque, y en el transporte público las personas del Valle de México puedan convivir de la manera más segura posible", dijo en esa fecha el alcalde de Tlalnepantla Tony Rodríguez.

aemz