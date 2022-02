Se casa con su luchador favorito en el Día del Amor y la Amistad

Nezahualcóyotl.- Flama Roja JR, luchador profesional conocido en la vida cotidiana como Arturo Campos, conquistó la mejor victoria de su vida en este Día del Amor y la Amistad.

?#VIDEO | Romántico nivel: "La mayor victoria de mi lucha fue ella"; Flama Roja Jr y Dolores Múñoz aprovecharon este 14 de febrero para casarse junto a más de 600 parejas en la explanada municipal de Nezahualcóyotl. https://t.co/MG8hhr7xRo pic.twitter.com/ZNTxakVzH3 — La Silla Rota (@lasillarota) February 15, 2022

Lo hizo debajo del cuadrilátero y después de 13 años junto al amor de su vida: su pareja Dolores Muñóz, a quien conoció al final de una de sus funciones en la arena Juárez Pantitlán.

"La vi en la fila formada y le hice la plática como un civil pero me bateaba, pero se me ocurrió preguntarle a qué luchador venía a ver y me dijo a Flama Roja junior, muy cortante y me fui ilusionando y nervioso porque yo era ese luchador", contó Arturo.

(Foto: Manuel López)

Ambos contrajeron matrimonio junto a 660 parejas en la explanada municipal de Nezahualcóyotl durante las bodas comunitarias que organizó el Ayuntamiento luego de dos años de pandemia por covid-19.

(Foto: Manuel López)

"Yo iba a verlo a él, cuando me espero en el pasillo y me invitó a salir y le dije que no porque iba a ver a un luchador, llegó mi primo nos presentó y me dijo que era Flama Roja Jr, yo no lo creí y me enseñó su equipo de lucha entonces de la admiración nació el amor", agregó Dolores.

La máscara de la suerte

Con su tradicional máscara de luchador, Arturo Campos festejó junto a su esposa Dolores el alcanzar la certeza jurídica en matrimonio para garantizar la seguridad de sus dos hijos Miguel Ángel y Ángel Gabriel, todo sin costo a través de un programa gratuito que lanzó el registro civil estatal.

(Foto: Manuel López)

"Ella me saca adelante, me ayuda y ve mucho a mis hijos, es muy protectora, por eso la amo y su comida y su pozole", le dijo Flama Junior a su esposa Dolores al darse el sí.

"Me gusta que le inculquen a mis hijos en un entorno muy difícil como la drogadicción, por eso me gusta que él les enseña el deporte y otro tipo de vida y ha sido muy responsable", le respondió, Dolores.

Escuelas de belleza ponen guapos a novios y novias

En un hecho inédito, previo a la ceremonia escuelas de belleza y barbería de Nezahualcóyotl participaron para maquillar, peinar, afeitar y cortarle el cabello de forma gratuita a decenas de parejas que les solicitaron sus servicios.

(Foto: Manuel López)

Durante estas bodas colectivas, los novios pudieron disfrutar de música de mariachi, y participar en una rifa donde ganaron electrodomésticos como pantallas, hornos, y máquinas para cupcakes, cortesías para restaurantes de la localidad.

Además, tres parejas afortunadas obtuvieron un viaje de luna de miel con todos los gastos pagados a Huatulco, tras haber enviado un video donde de manera creativa y original contaron su historia de amor.

Una de ellas fue justamente Flama Roja JR y Dolores Muñóz, quienes decidieron terminar en festejo en un ring privado para luchar amorosamente a dos de tres caídas.

"Va a tratarme de quitarme la máscara porque es del bando técnico pero yo soy del bando rudo se va a tener a la quebradora, a la hurracarrana y otras cosas más".

