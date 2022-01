Saturan panteón por covid; lo amplían sin permisos de salubridad: denuncian vecinos

TOLUCA.-"Llegaba a haber hasta cinco entierros en un día, nos quedamos sin espacio", esas fueron las palabras de Arcadio, encargado de velar el panteón delegacional de San Buenaventura, ubicado al sur de Toluca, Estado de México, mientras contemplaba el lugar donde comienzan a construirse criptas que se otorgarán bajo el esquema de donaciones.

La pandemia de covid-19, arrasó. De acuerdo con las autoridades delegacionales, más de 100 vecinos fueron inhumados durante los picos de contagio, pero no se tiene el número exacto toda vez que muchos optaron por cremar a sus familiares, como fue la indicación para el manejo de cadáveres por la covid.

"Comenzamos con este proyecto en 2020 porque ya no hay espacio, el panteón, bueno, sus primeras criptas son de 1810 y ya se hicieron una segunda, una tercera y hasta una cuarta sección, se amplió pero ya no hay espacios disponibles para venta", comentó Edwin Benítez Garibay, integrante del Consejo de Participación Ciudadana (COPACI).

Aunque el proyecto delegacional buscaba inaugurar una quinta sección, el terrero contiguo lo ofertaban en 15 millones de pesos por lo que buscaron alternativas y se decidieron por los nichos.

En total, se espera poder contar con 220 espacios para urnas individuales al interior del camposanto.

NO TODOS ESTÁN A FAVOR DEL PROYECTO

En redes sociales, la denominada "Delegación Independiente de San Buenaventura" denunció que la construcción de los nichos dentro de la capilla no cuenta con el respaldo de la población de la zona toda vez que no fue presentado el proyecto ante la Asamblea de Mejoras de la localidad, encargada de gestionar las obras y hasta el agua.

"Pensamos que no tiene permisos de construcción, no tienen permisos de salubridad, por si fuera poco, nos regimos por usos y costumbres, no pensamos que el proyecto sea malo, porque con la pandemia pues no había lugar para las personas que fueron cremadas, sino que todo lo hicieron bajo el agua, ni le comentaron al padre a cargo de la capilla", reconocieron los integrantes de la Delegación Autónoma a La Silla Rota.

Quienes se oponen al proyecto señalaron que les han hecho llegar denuncias sobre la venta de los nichos en 3 mil pesos, lo que calificaron como abusivo, sin embargo, estos serán entregados, de acuerdo con la autoridades delegaciones que entregarán el cargo en marzo, a las personas que más lo necesiten.

Diseño de la nueva sección del panteón (Foto: Especial)

¿CÓMO SOLICITAR EL NICHO?

Se espera que un lapso de dos meses, la obra quede terminada aunque no se tiene una fecha exacta ya que, a decir de Edwin Benítez Garibay, se elabora con las donaciones de los interesados.

"Unos nos han apoyado bloc de construcción, otros cemento, también hay quienes donan mano de obra... Es lo que les vamos a pedir, aquí está el espacio y se va a respetar el lugar para las misas, pero necesitamos que se done algo porque no hay recursos para hacer la obra, todo es de donaciones".

Quienes requieran el espacio para depositar las cenizas de sus seres queridos, hayan sido o no víctimas de la pandemia de covid-19, sólo necesitan acercarse a las oficinas delegaciones de San Buenaventura para iniciar el trámite para obtener uno de los nichos.





(SAB)