Sandra Cuevas se dice lista para ir a la cárcel por acusaciones en su contra

Sandra Cuevas, separada del cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc, dijo que está preparada para ser vinculada a proceso e ir a prisión por las imputaciones de abuso de autoridad, robo calificado y discriminación contra dos mandos policiacos.

A su llegada al Reclusorio Norte, indicó: "Estoy preparada para las decisiones que tome Claudia Sheinbaum Pardo porque esto es claramente una persecución política, esto es algo que orquestó la jefa de gobierno".

"Una mujer que va en contra de otra mujer y que a la mala, que través del uso de las instituciones, quiere ganar Cuauhtémoc, quiere robarse el voto de más de 120 mil ciudadanos", expresó.

Este jueves, la jueza Elma Maruri Carballo definirá la situación jurídica de Cuevas, a quien el lunes impuso medidas cautelares y ordenó su separación del cargo hasta que hoy determine si la vincula a proceso e incluso si le dicta prisión preventiva justificada.

Cuevas es acusada por los delitos de Robo calificado, discriminación y abuso de autoridad. Otros dos funcionarios de menor nivel, enfrentan los mismos cargos, excepto discriminación.

La jueza decretó el lunes las siguientes las medidas cautelares: no salir del país sin autorización, no acudir a reuniones o lugares donde estén las víctimas; no convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas, y por ser servidores públicos, suspensión temporal del cargo.

Cuevas acusó un montaje en su contra en el que participaron el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y la fiscal Ernestina Godoy.

Los alcaldes Santiago Taboada, de Benito Juárez; Lia Limon, de Alvaro Obregón; Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo; Luis Gerardo Quijano, de La Magdalena Contreras; el presidente del PAN en CDMX, Andrés Atayde y Nora Arias del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

