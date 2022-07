Sandra Cuevas presenta controversia constitucional por Ley de Publicidad Exterior

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presentó controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que la publicación de la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México invade facultades exclusivas de las alcaldías determinadas en la Constitución de la Ciudad de México, derivado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular de la Alcaldía Cuauhtémoc.

El pasado 6 de junio del presente año, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se abroga la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal y se expide la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México.

Dicha ley distribuye facultades de autorización, vigilancia, verificación y sanción en materia de anuncios entre las alcaldías y dependencias del gobierno central, como son la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; la Secretaría de Movilidad; la Secretaría de Administración y Finanzas; la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario y el Instituto de Verificación Administrativa.

Para la alcaldesa, lo anterior implica violación al principio de la división de poderes al vulnerar el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el contenido de los artículos 1o., 16 párrafo primero; 122, apartado A, fracción VI, tercer párrafo, inciso c) y apartado D, y 124, “puesto que, en su redacción contiene un conflicto de normas que establece una invasión de facultades y atribuciones exclusivas de la Alcaldía determinadas en la Constitución de la Ciudad de México, derivado de la Constitución”.

LE ABRE FGJ NUEVA INVESTIGACIÓN POR CAMIONETA

La Fiscalia General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México abrió una nueva carpeta de investigación contra Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, esta vez por supuesto uso irregular de un permiso para circular que tenía en su camioneta de alta gama.

La indagatoria se suma a las que Sandra Cuevas ha enfrentado por la agresión a policías, en la que obtuvo suspensión provisional del proceso, y la destitución ordenada por el Tribunal de Justicia Administrativa.

Ulises Lara, vocero de la FGJ, informó que el agente del Ministerio Público inició un expediente contra la alcaldesa, por la posible comisión del delito de uso indebido de documento para identificación de vehículos automotores.

"De acuerdo con la indagatoria iniciada en la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales, de la Coordinación General de Investigación Estratégica, el vehículo en el que se transportó la servidora pública en días recientes, portaba un permiso especial de 90 días para circular, posiblemente irregular.

"Según lo referido en diversas denuncias que se hicieron públicas en medios de comunicación y redes sociales, la servidora pública argumentó que el documento aparentemente fue expedido por la Secretaría de Movilidad y se encontraba adherido en el cristal frontal de la camioneta de alta gama", puntualizó.

Manifestó que la FGJ indaga la autenticidad de dicho documento, para determinar si existen probables anomalías.

Sandra Cuevas fue captada por fotógrafos y varias personas a su llegada al Tribunal de Justicia Administrativa la semana pasada a bordo de una lujosa camioneta sin placas, imágenes que fueron ampliamente difundidas, la cual portaba un permiso para circular supuestamente irregular.

Sin embargo, el pasado viernes la alcaldesa de Cuauhtémoc dio a conocer documentos con los que señaló que se demuestra la legalidad del vehículo.

“SE ME PRETENDE SANCIONAR POR HACER MI TRABAJO”

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presentó una apelación contra la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la que se determinó destituirla del cargo e inhabilitarla por el cierre del Deportivo Guelatao.

Luego de presentar el recurso legal, la edil aseguró que saldrá "bien librada" y señaló esta investigación como una persecución vía institucional en contra de las mujeres que le estorban a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por lo que aseguró que lo que se busca es sancionarla por hacer su trabajo y comentó que a quién se debería de investigar por las condiciones en las que estaba el deportivo es a su predecesor, Néstor Núñez.

"Se me pretenda sancionar por hacer mi trabajo, por haber cerrado el Deportivo Guelatao por 41 días para proteger la vida de los usuarios y de mis colaboradores".

"A quien se debiera estar sancionando es al alcalde anterior, invirtió dinero en un espacio que entregó hecho con las patas, pero queda claro que aquí, este Gobierno persigue a la oposición".

La apelación presentada por Cuevas será analizada por una segunda instancia la cual posteriormente emitirá la resolución del caso, en la que se podría confirmar la sentencia emitida por el Tribunal o se plantearía una modificación e incluso la revocación de la misma.

INVESTIGAN A ALCALDESA DE CUAUHTÉMOC

El 25 de mayo, el tribunal dictó una sentencia contra la alcaldesa bajo el argumento de que supuestamente incurrió en abuso de funciones por el cierre del Deportivo Guelatao.

A principios de junio, la alcaldesa de Cuauhtémoc fue notificada de la inhabilitación del cargo y destitución que dictó el tribunal.

Fue el 13 de junio cuando Sandra Cuevas dio a conocer su postura sobre el tema. Señaló que la sentencia del tribunal no estaba firme y que ella interpondría los recursos necesarios para apelar la decisión.

Asimismo, la alcaldesa aseguró que su objetivo es quedarse en la alcaldía hasta el último día de su periodo, por lo que ha seguido ejerciendo sus funciones durante el proceso.

Destacó que la sentencia del tribunal se trata de un tema político y no jurídico. "No pertenezco a la cúpula del poder, no pertenezco al grupo de poderosos y es por eso que crean situaciones jurídicas, porque no tienen de otra para sacarme de aquí", señaló en esa ocasión.

DEPORTIVO GUELATAO, LA CAUSA DEL PROCESO CONTRA SANDRA CUEVAS

El 11 de octubre de 2021, el Deportivo Guelatao, ubicado en el Centro de la Ciudad de México, cerraría sus puertas ya que es considerado un inmueble de alto riesgo, pues quedó con severas afectaciones tras el terremoto de 2017.

Sin embargo, el 1 de diciembre de 2021 dio a conocer que el Deportivo Guelatao se reabriría y dejaría de ser concesionado, por lo que pasó a manos de la alcaldía Cuauhtémoc. Esto después de que se realizó otro dictamen en el que se determinó riesgo estructural bajo.

Sandra Cuevas ha declarado que cerró el Deportivo Guelatao durante 41 días a solicitud de los trabajadores del lugar, quienes le pidieron que se revisara la estructura.

"Yo no quiero que en mi gobierno se me caiga nada ni se me muera nadie", enfatizó Sandra Cuevas.

Ante los señalamientos en su contra por esta decisión, la alcaldesa de Cuauhtémoc presentó fotos y videos de las condiciones en las que recibió el Deportivo Guelatao, con grietas y severos daños en paredes, escaleras y varias estructuras.

Sandra Cuevas destacó que la inversión que hizo el gobierno pasado, de Néstor Núñez, por 42.4 millones de pesos fue solamente estética, por lo que no se atendieron las afectaciones estructurales del inmueble.