Sandra Cuevas demuestra que automóvil que usó es legal; pide poner fin a cacería

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, comprobó la legalidad del vehículo Honda Oddysey 2014 en el que la trasladaron a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la CDMX, e hizo un llamado a que termine la "cacería de brujas" en su contra.

Sandra Cuevas presentó ante los medios de comunicación los documentos que demuestran que el vehículo Honda Oddysey 2014 cuenta con un permiso provisional que no es apócrifo como lo aseguró el periódico Reforma y declaró que le pertenece a un vecino, del cual pidió garantizar la protección de datos.

Ante esta situación, invitó a este diario a dejar de ejercer violencia de género en su agravio en lo que parece "una cacería de brujas".

La alcaldesa de Cuauhtémoc, aseguró que lo único que hace es vivir para trabajar y lamentó que el haber sido trasladada, por un ciudadano, a un encuentro con medios de comunicación para realizar un trámite de índole legal, sea utilizado para dañar su imagen política sin sustento.

Tras presentar 14 documentos originales que avalan la estadía legal del vehículo en el país así como la primera solicitud de información de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, indicó que esta instancia gubernamental ya está preguntando por la camioneta.

"Así de eficientes son aquí. 17:34 horas de este viernes estamos recibiendo y pues la respuesta es que esta camioneta sencillamente no es mía, si hay que hacer alguna aclaración e investigación, pues tendrán que hacerlo con el particular o con el privado".

"Por lo anterior, reiteró que la nota informativa que difundió Reforma es falsa, carece de una investigación profesional y que la camioneta cuenta con un permiso provisional para poder circular", enfatizó.

Sandra Cuevas detalló que de tal suerte que se presentaron documentos como el INE del vecino, Código Fiscal de la Ciudad de México, el pago que él hace ante la Tesorería, pago de servicio vehiculares, el pago de inspección física en Matamoros, documento de aduana, permiso para circular en Matamoros y en Querétaro, certificado del vehículo americano y el comprobante de que el vecino no nos pudo acompañar en la reunión con medios debido a que viajó a Querétaro por agenda ya programada.

"Aquí está todo el material para corroborar, para demostrar que la camioneta en la que me hicieron favor de transportar es una camioneta que efectivamente no tenía placas, pero que sí tenía un permiso legal, no un permiso patito", indicó.

Sandra Cuevas señaló que de esta manera "se demuestra que Reforma está mintiendo y señaló que está poniendo en riesgo mi integridad, mi honorabilidad y pone en riesgo mi seguridad porque una tras otra evidencia en qué automóvil me muevo.

"Soy una mujer de trabajo, soy una mujer a la que no le van a encontrar absolutamente nada extraño, nada irregular, ningún acto de corrupción. Soy una persona honorable, trabajadora y respetuosa", concluyó.