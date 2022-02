Sandra Cuevas asegura tener pruebas de su inocencia en caso de agentes agredidos

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, afirmó que con videos y otras pruebas que mantuvo en reserva, "echará abajo todo el teatro que montó Claudia Sheinbaum desde la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México" para acusarla falsamente de delitos contra dos mandos policiales y así destituirla para que alguien de Morena ocupe su lugar.

La funcionaria acudió este lunes al Reclusorio Norte para la audiencia inicial en la que estaba previsto que la Fiscalía General de Justicia capitalina realizara la imputación en su contra por privación de la libertad sin fines de lucro, robo, lesiones y abuso de autoridad en agravio de dos elementos de la Policía Auxiliar, supuestamente agredidos el 11 de febrero de 2022 en la sede de la alcaldía.

Sin embargo, la diligencia se difirió para el 14 de marzo debido a que Cuevas decidió cambiar de abogado defensor, quien, a criterio del juez, tiene que tener pleno conocimiento de la carpeta de investigación.

La funcionaria indicó que cuenta con un amparo contra alguna orden de aprehensión, pues teme que el gobierno capitalino recurra a una artimaña para tratar de detenerla y destituirla del cargo "para que la alcaldía Cuauhtémoc regrese a ser gobernada por Morena".

Con base en el citatorio judicial, explicó que en la audiencia de este lunes la FGJ iba a imputarle los delitos de robo, lesiones y abuso de autoridad; "sin embargo, lo que tanto estuvieron diciendo en medios, que es la privación ilegal de la libertad, no viene aquí".

Según la indagatoria, el 11 de febrero la alcaldesa citó a dos mandos de la Policía Auxiliar en sus oficinas, donde supuestamente los abofeteó, insultó, privó de su libertad y los despojó de sus celulares por un altercado por el retiro de vendedores informales del Centro Histórico.

En entrevista realizada este lunes, Cuevas sostuvo que espera que "haya justicia" en este caso en el que aseguró contar con videograbaciones y testimonios para demostrar su inocencia ante el juez de Control.

De acuerdo con sus declaraciones, la FGJ, que encabeza Ernestina Godoy, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, comandada por Omar García Harfuch, forman parte de la fabricación de delitos en su contra. "Es imposible vivir en una ciudad donde utilicen la fuerza pública, a las instituciones, para querer amedrentar a una alcaldesa", puntualizó.

Consideró que Sheinbaum Pardo y otras autoridades capitalinas han echado a andar toda una maquinaria para tratar de amedrentar con falsos testimonios a una edil que tiene el respaldo legítimo de la ciudadanía que votó por ella.

"Me esperé tanto en salir porque soy una sola persona en contra o peleando con una mujer que es Claudia Sheinbaum Pardo, que utiliza todo el aparato y lo han visto ustedes, aquí hay dos cosas que hace este gobierno: o te calla a través de la muerte, como hemos visto (con) tantos periodistas, o dos, tratan de meterte a la cárcel. Aquí se toparon con pared porque no voy a permitir que ensucien mi nombre; yo llegué aquí por mi trabajo, no tengo padrinos, mi única defensa soy yo y Dios".

Echaré abajo todo el montaje, asegura

"Les voy a echar abajo todo este montaje que orquestaron el gobierno de Ciudad de México utilizando a dos policías que, efectivamente, estuvieron el pasado 11 de febrero en mi oficina, ¿por qué asistieron? Uno de ellos, que acude cada lunes a los actos cívicos que llevo a cabo en la explanada delegacional, a las seis de la mañana.

"El otro es el que firma el contrato para que nosotros como alcaldía podamos contratar policías, esa es la justificación, para eso fueron llamados, para darle continuidad al contrato de esos policías que yo debo contratar; soy de las pocas alcaldías a las que no nos mandan policías", puntualizó.

La alcaldesa leyó lo que consideró falsedades que contiene la carpeta de investigación en su contra:

"Privados de su libertad por más de una hora, salió a decir Lorenzo Gutiérrez, director General de la Policía Auxiliar. Falso, estuvieron 36 minutos, con video y reloj en mano, absolutamente nadie se esperaba que yo tuviera un video...

"Segunda mentira de Marcos David Chávez Arreola, escolta del comandante Eduardo, el que fingió que lo lastimé y que se puso un collarín. Marcos dice que se acercó a la puerta de mi oficina, pero como es muy dura no pudo abrirla. Falso, en el video se ve sentado todo el tiempo y se para a esperar a sus jefes.

"Mauricio Hernández Fausto, chofer también de Eduardo, dice que salieron con ropa sucia, rota y golpeados. Falso, en el video se ve cómo salen con toda tranquilidad, caminando por propio pie, sin ropa sucia y rota.

"Los cinco (servidores públicos) salieron apresurados, dicen ellos, entre ellos los dos que dicen que fueron privados de su libertad en mi oficina, aseguraron que tenían miedo de que los volvieran a privar de su libertad y que los volvieran a golpear. Falso, salieron y a un lado se pusieron a platicar y fumar tranquilamente".

(SAB)