Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, apelará sentencia por Deportivo Guelatao

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, apelará la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que determinó destituirla del cargo e inhabilitarla por el cierre del Deportivo Guelatao.

Este miércoles, Sandra Cuevas acudirá a presentar el recurso de apelación a las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

El 25 de mayo, el tribunal dictó una sentencia contra la alcaldesa bajo el argumento de que supuestamente incurrió en abuso de funciones por el cierre del Deportivo Guelatao.

A principios de junio, la alcaldesa de Cuauhtémoc fue notificada de la inhabilitación del cargo y destitución que dictó el tribunal.

Fue el 13 de junio cuando Sandra Cuevas dio a conocer su postura sobre el tema. Señaló que la sentencia del tribunal no estaba firme y que ella interpondría los recursos necesarios para apelar la decisión.

Asimismo, la alcaldesa aseguró que su objetivo es quedarse en la alcaldía hasta el último día de su periodo, por lo que ha seguido ejerciendo sus funciones durante el proceso.

Destacó que la sentencia del tribunal se trata de un tema político y no jurídico. "No pertenezco a la cúpula del poder, no pertenezco al grupo de poderosos y es por eso que crean situaciones jurídicas, porque no tienen de otra para sacarme de aquí", señaló en esa ocasión.

Deportivo Guelatao, la causa del proceso contra Sandra Cuevas

El 11 de octubre de 2021, el Deportivo Guelatao, ubicado en el Centro de la Ciudad de México, cerraría sus puertas ya que es considerado un inmueble de alto riesgo, pues quedó con severas afectaciones tras el terremoto de 2017.

Sin embargo, el 1 de diciembre de 2021 dio a conocer que el Deportivo Guelatao se reabriría y dejaría de ser concesionado, por lo que pasó a manos de la alcaldía Cuauhtémoc. Esto después de que se realizó otro dictamen en el que se determinó riesgo estructural bajo.

Sandra Cuevas ha declarado que cerró el Deportivo Guelatao durante 41 días a solicitud de los trabajadores del lugar, quienes le pidieron que se revisara la estructura.

"Yo no quiero que en mi gobierno se me caiga nada ni se me muera nadie", enfatizó Sandra Cuevas.

Ante los señalamientos en su contra por esta decisión, la alcaldesa de Cuauhtémoc presentó fotos y videos de las condiciones en las que recibió el Deportivo Guelatao, con grietas y severos daños en paredes, escaleras y varias estructuras.

Sandra Cuevas destacó que la inversión que hizo el gobierno pasado, de Néstor Núñez, por 42.4 millones de pesos fue solamente estética, por lo que no se atendieron las afectaciones estructurales del inmueble.





