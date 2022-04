Samuel García, un muñecote, y Mariana Rodríguez, una tiktokera: diputada de Morena

Al tomar la palabra en la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, la diputada morenista Ana Francis López llamó "tiktokera" y "muñecote" a Mariana Rodríguez, primera dama de Nuevo León, y Samuel García, gobernador de ese mismo estado, respectivamente.

La legisladora guinda también arremetió en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto al señalar que le "compró una esposa" a una televisora, "narrativa de fondo que es profundamente violenta hacia las mujeres".

"Desde las elecciones de Nuevo León, muchísimas feministas alertamos sobre el peligro de tener en la narrativa del Ejecutivo a un ´muñecote´ junto con una tiktokera que con la mano en la cintura, haciendo una falta absoluta de respeto a sus propias funciones, le da instrucciones a la policía de cómo hay que 'echarle ganitas' para bajar la inseguridad del estado".

López Bayghen Patiño sostuvo que "el gobernar desde el TikTok y desde el Instagram es peligroso", pero esa decisión es algo que le compete a la población de Nuevo León.

Ante este pronunciamiento, Royfid Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, calificó como "lamentables" los calificativos expresados por la diputada local.

(Foto: Congreso de CDMX)

"Me parece que esas son de las cosas que no construyen, ¿qué necesidad de venir a decir ´que compró una esposa´? Eso me parece denigrante para una mujer y decirle tiktokera a la otra como si fuera algo malo, como si fuera una ocupación mal vista o no sé, como un insulto".

ET