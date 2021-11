Salvan a 60 lomitos que querían sacrificar por vivir en planta de agua

Los perros que fueron localizados en las inmediaciones de la planta de Berros, perteneciente al Sistema Cutzamala, serán puestos en adopción si su estado de salud lo permite, y no eliminados como se había dado a conocer, aseguró el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente en el Estado de México (Propaem), Luis Eduardo Gómez García.

De acuerdo con la denuncia que se hizo viral en redes sociales, son más de 60 perros los que deambulan por la zona, perteneciente al municipio de Villa de Allende, y, en primer instancia, se les había dado a conocer que serían exterminados al ser considerados fauna nociva.

LA DENUNCIA EN REDES DE LOS PERROS DE BERROS

En las redes sociales se lanzó un grito de auxilio por parte de asociaciones dedicadas al rescate de animes, en el que se dio a conocer sobre la contratación de una empresa de fumigación para acabar con la jauría, sin embargo, eso no sólo afectaría a los caninos, sino también a otros animales de la zona.

"Es una atrocidad lo que pretenden, es inaceptable viniendo de autoridades ambientales, ustedes hacen violencia desde instituciones que deberían evitarla. El control de poblaciones de perros y gatos se puede hacer con prevención y con programas concretos de intervención y no de forma reaccionaria y hasta ilegal", se señala en la denuncia en la que se expone que en realidad, son más de 60 perros los que estaban en la planta potabilizadora.

LA RESPUESTA DE PROPAEM

Si bien no se han localizado los 60 perros que se aseguraba habían invadido la planta de Berros, ya que en el operativo de la PROPAEM sólo se identificaron 35, Gómez García señaló que con apoyo de las protectoras de animales se darán en adopción.

"Son más de 60 protectoras en la zona, vamos a cumplir con todos los protocolos y es lo mismo que le estamos pidiendo a las mismas autoridades, que se cumplan los protocolos para atender a este tipo de fauna".

Destacó que entre la jauría podría haber animales semidomiciliados, por lo que eso podría influir en el número de caninos rescatados en la zona.

"También tenemos perros domiciliados que son perritos que los propietarios dejan salir de sus casas durante el día y que regresan a sus casas en las noches, no me gustaría clasificar a todos los animalitos que se encuentran ahí sin conocimiento de cada uno".

¿QUÉ DICE LA CONAGUA?

La planta potabilizadora de Berros es parte del patrimonio de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), institución que aseguró que, a través del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), se haría el retiro de los perros.

"No serán sacrificados, sino trasladados a un sitio en el que se garantice su integridad. Para tal fin, dicho Organismo de Cuenca contrató a una empresa que está buscando el lugar más adecuado al que deben ser canalizados dichos ejemplares".

Además se puntualizó que las acciones de fumigación son rutinarias y que no representan un peligro para la fauna local ya que se llevan a cabo bajo todos los estándares de calidad.

EL MALTRATO ANIMAL EN EL EDOMEX

De acuerdo con datos de la PROPAEM, este año se han recibido más de 800 denuncias por maltrato animal de las cuales se han atendido con inspecciones más de 700 y se ya encuentran trabajando en los procesos administrativos, lo anterior significa una reducción en cuanto al mismo periodo pero de 2020, cuando las carpetas de investigación ya superaban las 800.

"En el Estado de México el maltrato animal no nada más es sancionable por parte de la Propaem, es un delito que se persigue a través de la Fiscalía de Justicia donde se imponen desde seis meses hasta dos años de prisión y de 50 hasta 150 días de multa. Por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente las multas pueden llegar hasta los 200 mil pesos en el caso de maltrato, y de hasta 400 mil pesos en el caso de venta de animales en la vía pública".

Se considera maltrato en el Estado de México causar lesiones a cualquier animal que no sea una plaga, abandonarlos de tal manera que quede expuesto a riesgos que amenacen su integridad, realizar actos eróticos sexuales, introducirles vía vaginal o rectal cualquier instrumento; causar la muerte no inmediata, como cuando se deja que sufran sin necesidad alguna, así como tomar videos de cualquier tipo de violencia y difundirlos.

Este delito es castigado con hasta seis años de prisión, de acuerdo con lo aprobado recientemente por la Cámara de Diputados.

Así, el Código Penal indica que, a quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrán de tres a seis años de prisión, que se incrementarán hasta en una mitad, es decir hasta nueve años, cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales. Además, se establecen multas por estos delitos que van de 26 mil 800 hasta más de 40 mil pesos.

Tan solo en 2020 la Procuraduría de Protección al Ambiente de la entidad recibió mil 31 denuncias por actos de violencia cometidos hacia los animales, principalmente perros y gatos en las zonas con mayor densidad poblacional.

