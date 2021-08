"Salió positivo; el mundo se me vino abajo", madre de niño hospitalizado por covid

Un altar lleno de flores, imágenes religiosas, veladoras e incluso juguetes se erigió a unos metros de la entrada de urgencias del Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México, en Toluca, ahí los padres de decenas de niños depositan sus plegarias. En silencio, "Martha" reza, mira fijamente cada cruz, su hijo tiene Covid y está hospitalizado,

Casi sin poder hablar, reconoció que la culpa es una de sus grandes cargas, acudieron a una fiesta familiar, la mayoría estaban vacunados, pensó que no habría riesgo.

"No te puedo explicar cómo me siento, cuando comenzó con fiebre y tos, algo en mi corazón me dijo que tenía que hacerle la prueba. Fuimos a los tres días al médico, primero me dijo que era una infección en la garganta; para quitarme la duda nos hicimos la prueba, él salió positivo, el mundo se me vino abajo".

Ante el panorama desalentador, Martha reza por su hijo que está hospitalizado por covid-19/ Fotografía: Fernanda García

A principios de julio, el Hospital para el Niño, el único especializado en pediatría en la entidad mexiquense, no tenía casos covid. Después de la segunda ola, en la que estuvieron al 100 por ciento de su capacidad los médicos, doctoras y personal de Enfermería, los niños infectados y con síntomas graves, llegaban de manera esporádica.

#Nación | Los contagios de #Covid entre menores de edad son cada vez más frecuentes, incluso, el Hospital Infantil de México "Federico Gómez" se encuentra casi saturado. #ep https://t.co/5GWzTLpB8H pic.twitter.com/ymqJnhrzEl — La Silla Rota (@lasillarota) August 9, 2021

Todo cambió hace unas semanas cuando incluso el área de Terapia Intensiva volvió a estar al 100 por ciento de ocupación. Aunque el número de hospitalizaciones de menores ha descendido, pues hasta el último reporte de la Red IRAG de la Secretaría de Salud federal este hospital se mantiene al 60 por ciento de ocupación camas generales y al 33 por ciento en camas con ventilador, los casos que permanecen son el recordatorio de que la pandemia no se ha acabado.

En tercera ola incrementan exponencialmente casos infantiles de covid / Fotografía: Fernanda García

"Nunca me imaginé que terminaría aquí, nos cuidamos toda la pandemia, de verdad que nos cuidamos. Afortunadamente no está en terapia intensiva, pero eso no me quita que mi corazón se haya roto cuando nos dijeron que era positivo", añadió "Martha", quien decidió no compartir su nombre por miedo a la revictimización.

A este hospital, ubicado en Toluca, llegan niños desde los 3 meses de edad y hasta los 16 años a recibir atención, no todos son del Valle de Toluca, algunos son vecinos del Valle de México, incluso de otras entidades.

En este nosocomio se ha reportado una tasa de letalidad del 10 por ciento en los pacientes que han ingresado contagiados del nuevo coronavirus, esto principalmente a que todos ellos presentaron complicaciones asociadas a comorbilidades como cáncer, cardiopatías congénitas, desnutrición y obesidad, entre otras.

De acuerdo con el reporte del 8 de agosto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, por grupos de edad, los casos positivos de SARS-CoV-2 de la primera semana de agosto, han aumentado 2.7 por ciento en el grupo de 0 a 5 años, con 303 casos más; 3.1 por ciento -436 pacientes nuevos- en el grupo de 6 a 11 años y 3.1% en el grupo de 12 a 17 años -mil 062 casos-, con respecto a la semana anterior.

Ponen su última esperanza en manos de dios / Fotografía: Fernanda García

Por si fuera poco, se contabilizan 93 defunciones, siendo la neumonía la complicación más común que incide en la tasa de mortalidad.

Los municipios con mayor número de decesos de menores de 18 años de edad son Ecatepec con once, seguido de Toluca con ocho, Chalco con siete y Tlalnepantla con cinco.

Además de desarrollar covid-19, de acuerdo con datos del Hospital para El Niño, el riesgo para los infantes recae en que, al menos, el 5 por ciento de los que fueron diagnosticados con este padecimiento desarrollarán secuelas que pueden poner en riesgo su vida incluso seis semanas después de ser dados de alta, como el síndrome inflamatorio pediátrico multisistémico, por lo que se exhorta a la población a no bajar la guardia y a no confiarse de que los niños no sufren las consecuencias de un descuido ante la pandemia.

