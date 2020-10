¡Saca la cobija de tigre! Pronostican amanecer a 1 grado en CDMX

En la Ciudad de México se activó la alerta naranja por las bajas temperaturas con las que amanecerán 4 alcaldías, este viernes 2 de octubre.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil, alertó a los habitantes de la Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan de la helada que tendrán la madrugada del viernes.

Informaron que el frío en esas 4 demarcaciones será de entre 1 a 3 grados centígrados, por lo que se recomienda el uso de ropa de algodón o lana para mantener la temperatura corporal adecuada.

De acuerdo con las autoridades, en estas zonas se registrarán las temperaturas más bajas entre las 6 y 8 de la mañana.

Previamente la CDMX estuvo en alerta amarilla durante dos días seguidos por el frío que estuvo entre los 4 y 6 grados centígrados en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Por lo que sugieren evitar cambios bruscos de temperatura, usar ropa abrigadora, ingerir frutas y verduras con alto contenido de vitamina A y C para prevenir enfermedades con las bajas temperaturas que se registrarán en la parte alta de la capital.

Para mañana viernes 2 de octubre, la alerta amarilla se mantiene para las alcaldías de Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Venustiano Carranza, el pronóstico de la temperatura es entre 4 y 6 grados centígrados entre las 5 y 8 de la mañana.

